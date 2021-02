Die Nvidia Geforce RTX 3060 hat angeblich ein exaktes Releasedatum. Das zumindest will das US-amerikanische Techmagazin Wccftech in Erfahrung gebracht haben. Außerdem werden bei einem Händler erste Customdesigns samt Preisen gelistet.

Die Kosten übertreffen die unverbindliche Preisempfehlung für die Founders Edition teils erheblich - auch wenn das angesichts der augenblicklich schwierigen Lage auf dem Grafikkarten wenig überraschend sein dürfte.

Luxusgut Grafikkarte? Das unterstreicht auch erneut, dass Grafikkarten derzeit beinahe zu einem Luxusgut avancieren. Erfahrt mehr zur schlechten Verfügbarkeit von GPUs im folgenden Artikel:

Wie viel soll die RTX 3060 kosten?

Für die Founders Edition der RTX 3060 ruft Nvidia im eigenen Shop 329 Euro auf. Hier wird die Karte im Übrigen als »Ende Februar verfügbar« geführt - dazu aber gleich noch mehr.

Dass das Gros der Custommodelle von Zotac und Co. teurer ausfällt, ist dabei zwar ebenfalls wenig überraschend, dennoch haben es die Preise, die der laut Google Übersetzer portugiesische Händler verlangt, in sich.

So soll die Zotac Geforce RTX 3060 12 GB GDDR6 Twin Edge 599 Euro kosten, vermutlich inklusive landesüblicher Mehrwertsteuer. Nur zur Erinnerung: Nvidia verlangte für die Founders Edition der RTX 3080 ursprünglich 699 Euro, nun sind es 719 Euro - allerdings ist die Karte im Moment nicht verfügbar.

Die RTX 3070 ist im Nvidia-Shop ebenfalls ausverkauft, kostet dort jedoch 519 Euro. Beide Modelle werden die RTX 3060 in puncto Performance aber deutlich übertreffen.

Was soll die RTX 3060 können?

Die Specs der RTX 3060 stehen bereits fest. Wie ihr an dem oben eingebetteten Tweet sehen könnt, unterscheiden sich die Customdesigns wie üblich in den Spitzentaktraten, was aber nicht an den grundlegenden Specs liegt, sondern an der Güte der einzelnen Chips.

Die Specs der Founders Editions im Überblick:

RTX 3070 Kerne: 5.888 Takt: 1.500/1.730 MHz Speicher: 8,0 GByte GDDR6 Bandbreite: 448,0 GB/s TGP: 220W RTX 3060 Ti Kerne: 4.864 Takt: 1.410/1.665 MHz Speicher: 8,0 GByte GDDR6 Bandbreite: 448,0 GB/s TGP: 175W RTX 3060 Kerne: 3.584 Takt: 1.320/1.780 MHz Speicher: 12,0 GByte GDDR6 Bandbreite: 384 GB/s TGP: 170W

Wann soll die RTX 3060 kommen?

Laut Wccftech steht mit dem 25. Februar um 6:00 AM (15:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit) ein exakter Releasetermin fest. Woher die Information stammt, ist jedoch nicht klar.

Wir konnten das Datum bislang zwar nicht verifizieren, es passt allerdings sehr gut zu den Angaben von Nvidia bezüglich eines Launches Ende des Monats.

Hardware 2021: Was uns in diesem Jahr neben der RTX 3060 noch alles an Hardware erwartet, erfahrt ihr im oben verlinkten Podcast.