Ihr kennt bestimmt das legendäre Skeletor-Meme: Jetzt macht der Masters-of-the-Universe-Film damit Werbung

Hier schaut Skeletor böse, auf Plakaten stellt er Memes nach. Bild: Amazon MGM Studios

2026 kommt Masters of the Universe zurück ins Kino. Zum neuen Film von Regisseur Travis Knight gab es schon einige Trailer und Bilder zu sehen. Wenige Tage vor Kinostart (4. Juni) wurde noch ein neues Plakat veröffentlicht – und das zeigt ganz klar, dass die Macher sich selber nicht zu ernst nehmen.

Der gute alte Skeletor (unter dem Ganzkörper-Suit steckt Jared Leto) stellt darauf ein Meme nach, das ihr bestimmt kennt: die verstörenden Fakten. Also das hier.

Ich wünschte, dieser Fakt wäre frei erfunden. Ist er nicht.

Skeletor maximal entspannt

Und so sieht die erste Hälfte davon in der Promo zur Live-Action-Verfilmung aus:

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Wie ein Mix aus Deadpool und Rose auf der Titanic chillt Skeletor auf Kinosesseln, Popcorn und Getränk in Reichweite. Daraus lässt sich natürlich auch schon sehr eindeutig ablesen, wie ernst sich der Film selbst nehmen wird. Nämlich kaum.

Mal schauen, wie viel Selbstironie am Ende auf der Leinwand zu sehen ist. Der Trailer steckte schon voller Späßchen und Anspielungen:

1:57 »Das ist der Trailer, der mich endgültig überzeugt hat!!!« - Viele Fans haben fast 40 Jahre auf die Neuverfilmung von Masters of the Universe gewartet

Autoplay

Der Film startet am 4. Juni 2026 in den Kinos. Die Hauptrolle des He-Man / Adam Glenn spielt Nicholas Galitzine (Purple Hearts, Red, White & Royal Blue). Seine Geliebte Teela wird von Camila Mendes (Riverdale) verkörpert, ihren Adoptivvater Man-At-Arms stellt Idris Elba (Thor 3, The Losers) dar.

Und worum geht’s in der Story? Prinz Adam Glenn kehrt nach 15 Jahren in die Welt von Eternia zurück und stellt fest, dass der böse Skeletor mit seinen Schergen dort die Macht an sich gerissen hat. Um ihn zu besiegen, muss Adam zu He-Man werden. Klassisches Popcorn-Abenteuer mit dicken Muskeln und knalligen Cartoon-Kostümen eben.

Was haltet ihr von der Optik des Masters-of-the-Univserse-Films? Freut ihr euch, dass er voll auf überzogenen 80er-Action-Look setzt und sich damit nah an der Spielzeugvorlage hält? Oder wäre euch ein geerdeter Ton lieber? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Wir haben euch oben im Kasten noch weitere Filme verlinkt, die demnächst im Kino starten (oder vielleicht starten könnten).