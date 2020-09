RTX 3080 & AMD Big Navi: Wieder angebliche Spiele-Benchmarks geleakt

Je näher der Release neuer Hardware rückt, desto häufiger tauchen vermeintliche Performance-Angaben im Internet auf. Das gilt auch für Nvidias RTX 3080 und AMDs neue Big-Navi-Generation (vermutlich Radeon RX 6000).

Wer sich nicht für reine Gerüchte interessiert, der sollte an dieser Stelle also nicht weiterlesen. Für alle anderen fassen wir die jüngsten Zahlen zusammen.

Benchmarks der RTX 3080

Einmal mehr findet sich bei Videocardz.com eine Auflistung verschiedener Ergebnisse der RTX 3080 im Vergleich mit der RTX-2000-Generation. Aus Spielersicht besonders interessant sind die Werte in den Spielen (statt synthetischer Benchmarks) Shadow of the Tomb Raider und Far Cry: New Dawn.

Shadow of the Tomb Raider

In Shadow of the Tomb Raider wurde in den Auflösungen 2560x1440 (WQHD) und 3840x2160 (UHD respektive 4K) gemessen. Demnach liegt die RTX 3080 ohne den Einsatz von Raytracing und DLSS 30 Prozent beziehungsweise 33 Prozent vor der RTX 2080 Ti. Mit Raytracing und DLSS sind es 22 Prozent beziehungsweise 23 Prozent.

Benchmark-Leak laut Videocardz.com

Shadow of the Tomb Raider 1440p MaxQ RTX DLSS

1440p MaxQ

2160p MaxQ RTX DLSS

2160p MaxQ Geforce RTX 3080 10.240 MByte 158 149 103 84 Geforce RTX 2080 Ti 11.264 MByte 129 115 84 63 Geforce GTX 2080 Super 8.192 MByte 112 100 72 51 Geforce RTX 2070 Super 8.192 MByte 97 87 61 44 Geforce RTX 2060 Super 6.144 MByte 84 74 54 39 0

32

64

96

128

160

Far Cry: New Dawn

Ernüchternder fallen die vermeintlichen Ergebnisse in Far Cry: New Dawn aus, die zusätzlich auch in der Auflösung 1920x1080 (Full HD) vorliegen. Demnach kann sich die RTX 3080 selbst in WQHD nur um sechs Prozent von der RTX 2080 Ti absetzen, in 4K sind es immerhin 23 Prozent.

Benchmark-Leak laut Videocardz.com

Far Cry: New Dawn 1080p UHQ

1440p UHQ

2160p UHQ Geforce RTX 3080 10.240 MByte 132 129 97 Geforce RTX 2080 Ti 11.264 MByte 129 122 79 Geforce GTX 2080 Super 8.192 MByte 128 111 65 Geforce RTX 2070 Super 8.192 MByte 121 102 59 Geforce RTX 2060 Super 6.144 MByte 118 94 52 0

28

56

84

112

140

Möglicherweise liegt in den niedrigeren Auflösungen trotz der sehr schnellen CPU in Form des Core i9 10900K eine Limitierung durch den Prozessor vor, es gab ein anderes Problem beim Testen - oder die Ergebnisse stimmen schlicht nicht.

Big Navi auf dem Niveau der RTX 2080 Ti?

Mit Blick auf AMDs kommende Big-Navi-Grafikkarten sind neue Werte in Ashes of the Singularity und 4K-Auflösung von den bekannten Twitter-Usern _rogame und TUM_APISAK aufgetaucht (via Notebookcheck.net).

Unklar ist in beiden Fällen, ob es sich wirklich um Big Navi handelt und wenn ja, ob es das schnellste Modell der kommenden RX-6000-Generation ist. Als CPU für die AMD-GPU kam jeweils der Core i9 9900K zum Einsatz.

Ashes of the Singularity (laut _rogame)

Laut den Ergebnissen von _rogame schafft die unbekannte Grafikkarte von AMD ungefähr die Werte einer RTX 2080 Ti mit Standardtaktraten im Bereich von 64 fps. Übertaktete Modelle der 2080 Ti können dagegen mit bis zu 74,4 fps einen gewissen Vorsprung erzielen.

Laut einem früheren Leak von _rogame zur RTX 3080 kommt die Ampere-GPU im selben Spiel übrigens auf 88,3 fps, ebenfalls mit Core i9 9900K gemessen. Demnach soll eine RTX 2080 Ti allerdings gleichzeitig in Kombination mit AMDs Threadripper 3970X mit 32 Kernen 89,7 fps erreichen.

Benchmark-Leak laut Twitter-User _rogame

Ashes of the Singularity: Escalation 3840x2160 MSI Gaming X Trio 2080 Ti 11.264 MByte 74,4 2080 Ti Water Stock 11.264 MByte 71,4 EVGA XC Black 2080 Ti Stock 11.264 MByte 64,9 AMD Radeon (TM) Graphics (Big Navi?) 63,9 MSI Gaming X Trio 2080 Stock 8.196 MByte 54,4 2070 Stock 8.196 MByte 47,5 0,0

16,0

32,0

48,0

64,0

80,0

Ashes of the Singulatriy (laut TUM_APISAK)

In den von TUM_APISAK gezeigten Benchmarks sind mehrere Benchmarks mit gleicher GPU zu finden. Die 2080 Ti bewegt sich dabei in einem Rahmen von 63 bis 79 fps, die nicht näher benannte AMD-Grafikkarte kommt auf 59 bis 63 fps.

Allerdings ist hier auch eine RTX 2080 vertreten, die mit einem Ergebnis von 62 sehr nahe an die RTX 2080 Ti heranreicht. Es könnte sich um ein stark übertaktetes Modell handeln, genaue Angaben zu den Taktraten fehlen in den präsentierten Ergebnissen aber.

Benchmark-Leak laut Twitter-User TUM_APISAK

Ashes of the Singularity: Escalation 3840x2160 Geforce RTX 2080 Ti #1 11.264 MByte 79 Geforce RTX 2080 Ti #2 11.264 MByte 70 Geforce RTX 2080 Ti #3 11.264 MByte 67 Geforce RTX 2080 Ti #4 11.264 MByte 64 AMD Radeon (TM) Graphics (Big Navi?) #1 63 Geforce RTX 2080 Ti #5 11.264 MByte 63 Geforce RTX 2080 8.192 MByte 62 AMD Radeon (TM) Graphics (Big Navi?) #2 61 AMD Radeon (TM) Graphics (Big Navi?) #3 60 AMD Radeon (TM) Graphics (Big Navi?) #4 59 AMD Radeon RX 5700 XT #1 8.192 MByte 53 AMD Radeon RX 5700 XT #2 8.192 MByte 51 AMD Radeon RX 5700 XT #3 8.192 MByte 51 0

16

32

48

64

80

Vieles bleibt offen: Interessant sind die Ergebnisse der unbekannten AMD-Grafikkarte durchaus. Da aber viele Faktoren wie die Taktraten unbekannt bleiben und nicht sicher ist, ob es sich überhaupt um das neue Top-Modell von Big Navi handelt, hält sich der Erkenntnisgewinn in Grenzen.

Was unser Grafikkarten-Experte Alexander Köpf von Big Navi erwartet, lest ihr in der folgenden Kolumne:

Mit welcher Leistung rechnet ihr für die RTX 3080 und AMDs neues Top-Modell im Vergleich zum aktuellen Nvidia-Flaggschiff RTX 2080 Ti? Schreibt es gerne in die Kommentare!