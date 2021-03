RTX 3090 langsamer als RX 5600 XT? Testvideo schlägt hohe Wellen

Link zum YouTube-Inhalt

Nvidias stärkste Spielergrafikkarte Geforce RTX 3090 soll in einigen Testszenarien langsamer sein als AMDs untere Mittelklasse aus der letzten Generation Radeon RX 5600 XT. Das wollen Benchmarks der Experten des bekannten YouTube-Kanals Hardware Unboxed (oben eingebettetes Video) zeigen.

Das Video schlägt verständlicherweise hohe Wellen, sodass sich auch der renommierte deutsche Technik-Spezialist Igor Wallossek (igor'sLab) nun eingeschaltet hat. Was steckt dahinter?

Hardware Unboxed hat sich die Performance mehrerer Grafikkarten im Zusammenspiel mit verschiedenen Prozessoren aus der Einsteiger- und Mittelklasse angesehen. Demnach soll die Bildrate der RTX 3090 massiv einbrechen, sobald ein leistungsschwächerer Prozessor verwendet wird. Die Einbußen fallen den Daten zufolge überproportional größer aus als bei den getesteten Radeons von AMD.

Besonders deutlich wird das bei Watch Dogs Legion. Ab dem Ryzen 5 3600X und darunter liefert die Radeon RX 5700 XT demnach mehr Bilder pro Sekunde als die Geforce RTX 3090. Ab dem Ryzen 5 2600X liegt dann sogar die Radeon RX 5600 XT vor Nvidias inoffiziellem Flaggschiff (offiziell wird nämlich die RTX 3080 als Flaggschiff bezeichnet).

Hardware Unboxed vermutet, dass das Problem im Grafiktreiber von Nvidia zu finden ist. Es soll sich um einen sogenannten Treiber-Overhead handeln.

Was ist ein Overhead?



Vereinfacht gesagt, ist damit der »Verwaltungsapparat« gemeint, also alles, was an Performance nicht auf die Straße gebracht, sondern an anderer Stelle verbraucht wird oder liegenbleibt.