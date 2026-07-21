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Star Trek: Vor 36 Jahren hat ein Darsteller sich selbst Fan-Briefe geschrieben und wurde deswegen nach nur 2 Folgen gefeuert

Biff Yeager sollte ein fester Bestandteil der Enterprise-Crew werden, aber der Schauspieler hat sich seine Zukunft im Franchise selbst verbaut.

Profilbild von Franziska Hammerschmidt

Franziska Hammerschmidt
21.07.2026 | 05:10 Uhr

Commander Argyle hatte eine kurze Karriere bei der Sternenflotte. Bildquelle: Paramount Commander Argyle hatte eine kurze Karriere bei der Sternenflotte. Bildquelle: Paramount

Star Trek hatte 1966 keinen leichten Start und musste sich seine Beliebtheit hart erkämpfen. Spätestens seit Das nächste Jahrhundert entwickelte sich das Sci-Fi-Franchise jedoch zu einem echten Massenphänomen. 

Da ist es wohl kein Wunder, wenn man als Schauspieler unbedingt eine größere Rolle in der beliebten Serie spielen möchte. Allerdings sollte man es auch nicht zu sehr wollen – das musste Biff Yeager alias Commander Argyle am eigenen Leibe erfahren.

Commander Argyle betreibt Eigenwerbung

Für nur zwei Folgen (Staffel 1, Folge 5 & 12) war Lieutenant Commander Argyle der Chefingenieur der USS Enterprise und zeigte sich unter anderem für den Warp-Antrieb verantwortlich. Nach seinen kurzen Auftritten wurde er allerdings nie wieder auf dem Raumschiff gesichtet.

Seinen Job übernahm zwischenzeitlich Commander Leland T. Lynch (Walker Boone) und wurde dann komplett an Geordi LaForge (LeVar Burton) übergeben. Doch warum kehrte der damals 44-jährige Yeager nicht mehr zurück?

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Wil Wheaton, der in der Serie die Figur Wesley Crusher mimte, lieferte in seinem Buch »Memories of the Future, Volume 1« eine sehr genaue Erklärung. Demnach habe Yeager die Fans dazu animiert, die Showrunner davon zu überzeugen, ihn in der Serie zu halten (via Looper).

Aber jetzt kommt das eigentlich Absurde: Anscheinend schrieben der Schauspieler und sein Team selbst Fanbriefe, die noch vor der Erstausstrahlung der Folgen mit Yeagers Figur in der Produktion landeten. Hinter den Kulissen machte das natürlich einige Verantwortliche stutzig. Wie können die Fans einen Charakter so sehr lieben, der in der Serie noch gar nicht aufgetreten ist? 

Tja, nach den zwei Folgen war Yeagers Star-Trek-Karriere auch schon wieder vorbei. Demnach war man von seinen Aktionen im Hintergrund wohl nicht allzu angetan gewesen. 

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Seiner Schauspiel-Karriere hat dieser kleine Patzer allerdings keinen direkten Abbruch getan. Auch nach Star Trek zog Biff Yeager etliche Projekte an Land. So spielte er nur etwa drei Jahre danach in Edward mit den Scherenhänden an der Seite von Johnny Depp mit. 

Für mehrere Jahre wirkte er außerdem als Bauunternehmer Tom in der Drama-Serie Gilmore Girls mit. So wirklich richtig große Rollen blieben aber aus und in vielen Serien ist Yeager nur in vereinzelten Episoden zu sehen.

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