Drei Monate Plus im ersten Jahr sparen!

Drei Monate Plus im ersten Jahr sparen!

Bethesda-Chef Todd Howard liest seit Jahren still auf Reddit mit und hat einen Tipp, wie euer Feature-Wunsch in Fallout 5 Realität wird (vielleicht)

Sonst hält sich Bethesda bei Reddit komplett zurück. Jetzt postete Studioleiter Todd Howard dort plötzlich persönlich – und verriet nebenbei, wie eure Ideen wirklich bei ihm landen.

Profilbild von Dennis Zirkler

Dennis Zirkler
21.07.2026 | 07:21 Uhr

Bethesdas Studioleiter meldet sich direkt in einem Reddit-Thread zu Wort. Bethesdas Studioleiter meldet sich direkt in einem Reddit-Thread zu Wort.

Bethesda postet für gewöhnlich nicht auf Reddit, schon gar nicht der Studio-Chef selbst. Doch unter einem Thread im Subreddit r/Games, der sich um die frischen Fallout-Neuigkeiten zu drei kommenden Spielen drehte, tauchte ein Kommentar des Accounts ToddBethesda auf, hinter dem sich Bethesdas langjähriger Studioleiter selbst verbirgt. Und der hatte gleich eine kleine Ansage im Gepäck.

Todd's Tipp: Upvotes als Wunschzettel

Howard bezeichnet sich selbst als »professionellen Lurker« und schreibt, er lese Kommentare regelmäßig mit, auch wenn er selbst kaum poste.

Am Ende des Posts wird es dann konkret: Wer eine Idee für die kommenden Spiele hat, solle sie im Thread posten und von der Community hochvoten lassen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Interessant wird der Tipp vor allem mit Blick auf Fallout 5: Anders als The Elder Scrolls 6, das sich laut Bethesda bereits in voller Produktion befindet, steckt Fallout 5 gerade erst in der Vorproduktion.

Genau in dieser frühen Phase werden grundlegende Entscheidungen zu Gameplay-Systemen und Schauplatz getroffen, jene Dinge also, bei denen Community-Feedback theoretisch noch am ehesten etwas bewegen kann.

Das wünscht sich die Community von Bethesda

Ein Blick in den Thread zeigt, wie konkret viele Wünsche bereits sind:

  • Mehr echte Konsequenzen für Spielerentscheidungen, spürbar über das Niveau von New Vegas hinaus, statt nur zwischen wenigen vorgefertigten Optionen zu wählen
  • Moralisch graue statt eindeutig gute oder böse Fraktionen, die die Welt sichtbar verändern, wenn man sich für eine Seite entscheidet
  • Tiefere Beziehungen zu Begleitern nach Vorbild von Baldur's Gate 3, inklusive gemeinsamer Lagerszenen statt reiner Kampfbegleitung
  • Ein optionaler Koop-Modus, bei dem eine zweite Person einen Begleiter-Charakter übernimmt, ohne das Solo-Erlebnis zu stören
  • Fraktionsbasierte Siedlungen, die sich in Echtzeit erobern lassen, statt der Basenbau-Mechanik aus Fallout 4
  • Ein Ingame-Kalender mit Feiertagen, die sich sichtbar auf NPCs und Städte auswirken
  • Echte, dauerhafte Fixes für seit Jahren bekannte, questblockierende Bugs bei Remakes älterer Titel
  • Mehr langfristige technische Nachbetreuung sowie offizieller Modding-Support für Oblivion Remastered
1
Lego-Fan wollte seine Steine nicht mehr sortieren, also lässt er es eine Maschine machen - und dreimal dürft ihr raten, woraus die gemacht ist
von Tristan Gudenrath
2
Neu bei Steam: Eines der besten Action-Rollenspiele bekommt nach über zehn Jahren sein großes Finale
von Dennis Zirkler
3
Es brauchte die Kolonie voller Diebe und Betrüger im Gothic Remake, damit ich endlich meine hartnäckigste Spielegewohnheit ablegen konnte
von Tillmann Bier

Ob Howard davon tatsächlich etwas mitnimmt, bleibt offen. Sein Post verspricht schließlich ausdrücklich nur ein »vielleicht«.

Was wären eure Ideen, wenn ihr wüsstet, dass Todd Howard mitliest? Und glaubt ihr überhaupt, dass auch nur ein einziger Reddit-Kommentar am Ende wirklich im Spiel umgesetzt werden könnte? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

zu den Kommentaren (1)
Kommentare(2)
Kommentar-Regeln von GameStar
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
Bethesda-Chef Todd Howard liest seit Jahren still auf Reddit mit und hat einen Tipp, wie euer Feature-Wunsch in Fallout 5 Realität wird (vielleicht)   1  

vor 18 Minuten

Bethesda-Chef Todd Howard liest seit Jahren still auf Reddit mit und hat einen Tipp, wie euer Feature-Wunsch in Fallout 5 Realität wird (vielleicht)
»Mich hat der Zorn schockiert« – weil sich die Cersei-Darstellerin für Game of Thrones nicht ausziehen wollte, bekam sie den Hass toxischer Fans zu spüren   1  

vor einer Stunde

»Mich hat der Zorn schockiert« – weil sich die Cersei-Darstellerin für Game of Thrones nicht ausziehen wollte, bekam sie den Hass toxischer Fans zu spüren
Star Trek: Vor 36 Jahren hat ein Darsteller sich selbst Fan-Briefe geschrieben und wurde deswegen nach nur 2 Folgen gefeuert   1  

vor 2 Stunden

Star Trek: Vor 36 Jahren hat ein Darsteller sich selbst Fan-Briefe geschrieben und wurde deswegen nach nur 2 Folgen gefeuert
RTX 5000 und der versteckte Sensor: Tool-Update erlaubt das Auslesen, prompt gibt es Berichte über zu hohe Werte   1     1

vor 10 Stunden

RTX 5000 und der versteckte Sensor: Tool-Update erlaubt das Auslesen, prompt gibt es Berichte über zu hohe Werte
mehr anzeigen