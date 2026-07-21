Bethesda-Chef Todd Howard liest seit Jahren still auf Reddit mit und hat einen Tipp, wie euer Feature-Wunsch in Fallout 5 Realität wird (vielleicht)

Bethesda postet für gewöhnlich nicht auf Reddit, schon gar nicht der Studio-Chef selbst. Doch unter einem Thread im Subreddit r/Games, der sich um die frischen Fallout-Neuigkeiten zu drei kommenden Spielen drehte, tauchte ein Kommentar des Accounts ToddBethesda auf, hinter dem sich Bethesdas langjähriger Studioleiter selbst verbirgt. Und der hatte gleich eine kleine Ansage im Gepäck.
Todd's Tipp: Upvotes als Wunschzettel
Howard bezeichnet sich selbst als »professionellen Lurker« und schreibt, er lese Kommentare regelmäßig mit, auch wenn er selbst kaum poste.
Am Ende des Posts wird es dann konkret: Wer eine Idee für die kommenden Spiele hat, solle sie im Thread posten und von der Community hochvoten lassen:
Link zum Reddit-Inhalt
Interessant wird der Tipp vor allem mit Blick auf Fallout 5: Anders als The Elder Scrolls 6, das sich laut Bethesda bereits in voller Produktion befindet, steckt Fallout 5 gerade erst in der Vorproduktion.
Genau in dieser frühen Phase werden grundlegende Entscheidungen zu Gameplay-Systemen und Schauplatz getroffen, jene Dinge also, bei denen Community-Feedback theoretisch noch am ehesten etwas bewegen kann.
Das wünscht sich die Community von Bethesda
Ein Blick in den Thread zeigt, wie konkret viele Wünsche bereits sind:
- Mehr echte Konsequenzen für Spielerentscheidungen, spürbar über das Niveau von New Vegas hinaus, statt nur zwischen wenigen vorgefertigten Optionen zu wählen
- Moralisch graue statt eindeutig gute oder böse Fraktionen, die die Welt sichtbar verändern, wenn man sich für eine Seite entscheidet
- Tiefere Beziehungen zu Begleitern nach Vorbild von Baldur's Gate 3, inklusive gemeinsamer Lagerszenen statt reiner Kampfbegleitung
- Ein optionaler Koop-Modus, bei dem eine zweite Person einen Begleiter-Charakter übernimmt, ohne das Solo-Erlebnis zu stören
- Fraktionsbasierte Siedlungen, die sich in Echtzeit erobern lassen, statt der Basenbau-Mechanik aus Fallout 4
- Ein Ingame-Kalender mit Feiertagen, die sich sichtbar auf NPCs und Städte auswirken
- Echte, dauerhafte Fixes für seit Jahren bekannte, questblockierende Bugs bei Remakes älterer Titel
- Mehr langfristige technische Nachbetreuung sowie offizieller Modding-Support für Oblivion Remastered
Ob Howard davon tatsächlich etwas mitnimmt, bleibt offen. Sein Post verspricht schließlich ausdrücklich nur ein »vielleicht«.
Was wären eure Ideen, wenn ihr wüsstet, dass Todd Howard mitliest? Und glaubt ihr überhaupt, dass auch nur ein einziger Reddit-Kommentar am Ende wirklich im Spiel umgesetzt werden könnte? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.
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