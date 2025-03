RTX 5000: Nvidia mit fragwürdigem Vergleich der Verkaufszahlen

Nvidia überrascht mit einem hinkenden Vergleich zwischen den beiden aktuellen Generationen.

Der Marktstart der RTX-50-Generation war von einigen Problemen begleitet.

Neben der noch immer anhaltenden mangelnden Verfügbarkeit sind auch einige technische Auffälligkeiten publik geworden, die sich etwa auf fehlende ROPs (Render Output Units) oder die wiederkehrende Thematik der schmelzenden Stecker belaufen.

Im Rahmen der aktuellen Game Developers Conference 2025 (GDC) zeichnet Nvidia hingegen ein deutlich positiveres Bild vom Launch. So habe das Unternehmen in den ersten fünf Wochen nach der RTX-5000-Markteinführung doppelt so viele Einheiten wie zur Vorgängergeneration verkauft.

Der Vergleich hinkt aber gleich an mehreren Stellen.

RTX 5000 vs. RTX 4000: Launch unter unterschiedlichen Vorzeichen

Die angegebenen Werte auf der Folie, die zuerst vom Portal Tom's Hardware publiziert wurden, beziehen sich wie erwähnt auf die ersten fünf Wochen nach dem Release der ersten GPU der jeweiligen Generation.

Bei Ada Lovelace war dies die RTX 4090, die am 12. Oktober 2022 das Licht der Welt erblickte.

Die aktuelle Blackwell-Generation debütierte hingegen gleich mit zwei Modellen in Form der RTX 5080 und RTX 5090: Beide Versionen kamen am 30. Januar 2025 auf den Markt.

Schon der Releasetag zeigt das eigentliche Problem des Nvidia-Vergleichs auf, das bei genauerem Hinsehen noch signifikanter ausfällt: Im Kontext der RTX-50-Generation wurden in den ersten fünf Wochen schlicht mehr Modelle in den Handel gebracht. Seitdem sind nämlich auch die RTX 5070 und RTX 5070 Ti hinzugekommen; die RTX 5060 (Ti) soll bereits in Kürze ebenfalls nachfolgen.

Bei der Vorgängergeneration stand hingegen in den ersten fünf Wochen nach dem Release der RTX 4090 exakt ein Modell in den Verkaufsregalen: die RTX 4090. Zufälligerweise erschien die RTX 4080 exakt fünf Wochen nach dem Ada-Lovelace-Flaggschiff, was der Wahl des Vergleichszeitraums einen faden Beigeschmack verleiht.

So stellt Nvidia das Verhältnis zwischen RTX 5000 und RTX 4000 dar.

RTX 5000 vs. RTX 4000: Auch der Kontext ist ein anderer

Der wohl wichtigste Faktor für die höheren Verkaufszahlen dürfte also in der einfachen Tatsache liegen, dass wesentlich mehr Auswahl zur Verfügung stand (tatsächliche Verfügbarkeit hin oder her).

Ein weiterer Umstand, den Nvidia an dieser Stelle geflissentlich außer Acht lässt, sind fehlende Ausweichmodelle hin zum Vorgänger. Denn in den Monaten vor dem RTX-5000-Launch hat der Hersteller sukzessive die Produktion der RTX-4000-Generation heruntergefahren:

In den ersten Wochen und Monaten der RTX 4090 war dies hingegen nicht der Fall: Nahezu die gesamte Bandbreite der vorhergehenden Ampere-Generation war zumindest offiziell verfügbar, sodass Spieler bei Desinteresse am Ada-Flaggschiff leicht auf die Vorgänger ausweichen konnten - was für die aktuelle Blackwell-Generation nicht möglich ist.

Konkrete Zahlen oder gar ein echter Vergleich zwischen den Verkaufszahlen der RTX 5090 und RTX 4090 bleibt Nvidia zum Zeitpunkt der Artikelveröffentlichung indes noch schuldig.