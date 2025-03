Nvidia RTX 5000: Optionales Update soll endlich zwei hartnäckige Probleme lösen

Nvidias anhaltende Probleme mit schwarzen Bildschirmen werden mit einem weiteren Hotfix-Treiber in Angriff genommen.

Nach dem Stotterstart der vor rund anderthalb Monaten erschienenen RTX-5000-Generation gehen die Aufräumarbeiten für Nvidia im Angesicht einiger Bugs weiter.

In den vergangenen drei Wochen hat der GPU-Hersteller bereits mehrere Treiberupdates veröffentlicht, die sich um die unvermittelt auftretenden schwarzen Bildschirme kümmern sollen, die die RTX 5090 & Co. plagen.

Mit dem »Geforce Hotfix Display Driver 572.75« haben die Entwickler nun ein optionales Update in die Wege geleitet, das erneut die Blackscreens bei Blackwell in Angriff nehmen will.

Die zugehörigen Releasenotizen sprechen hierbei von der Behebung eines Problems, in dem »Grafikkarten der Geforce RTX 50 Series mit einem schwarzen Bildschirm abstürzen«. Ob der neuerliche Anlauf von Erfolg gekrönt sein wird, bleibt abzuwarten.

55:09 Exklusiv: Nvidia spricht Klartext über RTX 50er-Probleme und die Zukunft des Gaming

Autoplay

Nvidia RTX 5000: Übertaktete GPUs wieder mit voller Geschwindigkeit

Derselbe Nvidia-Treiber nennt zudem einen weiteren Bugfix. Bei übertakteten Grafikkartenmodellen der RTX 5080 und RTX 5090 sind diese wohl nicht immer mit voller Geschwindigkeit gelaufen, wenn das System neu gestartet wurde. Mit Treiberversion 572.75 soll auch dieses Problem erledigt sein.

Der GPU-Hersteller sagt hierzu aber nicht, ob nur die Founders Edition, Custom-Modelle oder gleich beide Gruppen kombiniert von den fehlerhaften Taktfrequenzen gepeinigt waren.

Grundsätzlich solltet ihr euch allerdings nur auf den Download des neuen Geforce Hotfix Display Driver stürzen, wenn ihr eines der beiden beschriebenen Probleme aufweist.