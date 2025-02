RTX 5000 wird teurer: Gleich zwei Hersteller heben in den USA ihre Preise an

Zwei Custom-Hersteller der RTX 5090 und RTX 5080 ziehen ihre Preise an.

Die schlechten Nachrichten für Kaufinteressierte der neuen Nvidia RTX 50-Serie reißen nicht ab. Nachdem die RTX 5090 direkt zum Launch vergriffen war und Verkaufsplattformen von einer Welle horrender Scalper-»Angebote« überschwemmt wurden, hat sich die Verfügbarkeit seitdem eher noch verschlechtert.

Diese Marktlage wird nun auch von Herstellern von Custom-GPUs genutzt, um ihrerseits die Preise zu erhöhen, wie das Portal Videocardz erklärt. Zumindest hierzulande scheinen wir von dieser Bewegung (noch) verschont zu bleiben.

Die Preise folgender Modelle sind in den vergangenen Tagen teurer geworden:

MSI führt in den USA die RTX 5080 Ventus in der Non-OC-Version inzwischen für 1.140 US-Dollar - rund 140 US-Dollar mehr als zur Markteinführung.

Die günstigste RTX 5090 ist im MSI-Shop für rund 2.380 US-Dollar zu haben, die somit 380 US-Dollar über der eigentlichen UVP liegt.

MSI ist nicht der einzige Hersteller in den USA, die signifikant an der Preisschraube drehen. Auch Asus machte sich in den vergangenen Tagen daran, die Preise im hauseigenen Webshop anzuziehen.

Das Unternehmen kündigte schon vor dem Launch der RTX 5090 und RTX 5080 überdurchschnittlich hohe Preise an: Die wassergekühlte »ROG Astral LC« wurde für wahnwitzige 3.100 US-Dollar präsentiert; rund 55 Prozent mehr als Nvidia selbst für die RTX 5090 FE veranschlagt.

Selbst von diesem Preis müssen sich Kaufinteressierte in den USA nun verabschieden. Der Asus-Webshop listet die ROG Astral LC RTX 5090 für satte 3.410 US-Dollar.

In anderen Worten: Die Verfügbarkeit einmal außen vor gelassen könnte man sich in den USA statt des Asus-Modells auch eine RTX 5090 Founders Edition kaufen und hätte noch genügend Geld für eine RTX 5080 im Zweit-PC über.