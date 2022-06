RX 7000 vs. RTX 4000: AMD könnte dank neuer Technik endgültig an Nvidia vorbeiziehen

Einige auf dieser Seite eingebaute Links sind Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhält GameStar je nach Anbieter eine kleine Provision ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.

Wenn es um neue Grafikkarten-Technologien geht, denken wohl viele zunächst an Raytracing. Das wurde mit Nvidias RTX 2000 im Jahr 2018 erstmals eingeführt und ist mit Blick auf besonders schicke Grafik respektive realistischer Spiegelung, Verschattung und globaler Beleuchtung seither in aller Munde. Konkret müsste es sogar Echtzeit-Raytracing heißen, denn Raytracing an sich gibt es schon viel länger – aber sei’s drum.

Skalierungstechniken wie Nvidias DLSS, AMDs FSR und künftig auch Intels XeSS fristen dagegen eher eine Schattendasein. Und das völlig zu unrecht, denn sie sind der eigentliche Star der Show. Schließlich bringen sie Raytracing in vielen Fällen überhaupt erst mit vernünftigen Bildraten auf die Straße. Aber auch davon abgesehen bescheren uns DLSS und Co. wertvolle FPS. Lange Zeit war Nvidia dank der proprietären Technik Deep Learning Super Sampling der Branchenprimus.

FSR 3.0 könnte zum echten Gamechanger werden

AMD hatte dem kaum etwas entgegenzustellen. Erst mit der Einführung von FidelityFX Super Resolution 2.0 (FSR 2.0) konnte der Herausforderer Nvidia ernsthaft Paroli bieten. Einen Vorteil hat Nvidia jedoch noch: Für DLSS kommt künstliche Intelligenz in Form maschinellen Lernens zum Einsatz, das bei ganz genauer Betrachtung die etwas besseren Ergebnisse liefert. Doch das könnte sich mit der neuen Grafikkarten-Generation Radeon RX 7000 schlagartig ändern, wie der Twitter-Nutzer 0x22h herausgefunden hat:

Demnach scheint AMD mit RX 7000 (gfx11) ebenfalls auf maschinelles Lernen zu setzen. Der entscheidende Hinweise steckt in der Bezeichnung WMMA . Das steht für Wave Matrix Multiply-Accumulate und ist eine mathematische Funktion, die vor allem für KI-Algorithmen relevant ist.

Warum AMD an Nvidia vorbeiziehen könnte

Was die reine Rasterisierung anbelangt, sind AMD und Nvidia bereits auf Augenhöhe. Für AMD sprechen die etwas günstigeren Anschaffungskosten, für Nvidia die bessere Raytracing-Performance und DLSS.

Im direkten Vergleich zwischen FSR und DLSS punktet AMD damit, dass sein Skalierer für Entwickler leichter zu implementieren ist, da es sich um quelloffene Software handelt. Und genau das ist der entscheidende Punkt: FSR wird laut Zahlen von AMD viel besser von Entwickler angenommen als DLSS (113 Spiele in einem Jahr versus 180 Spiele in knapp dreieinhalb Jahren).

Wenn technisch durch FSR 3.0 und maschinelles Lernen bald endgültig Gleichstand herrscht, AMDs Technik jedoch weiter und vor allem schneller verbreitet wird, geht der Punkt für den Skalierer an den Herausforderer in der roten Ecke.

Bleibt nur noch Raytracing. Hier erwarten wir für beide neuen Grafikkartengenerationen (RX 7000 und RTX 4000) Verbesserungen. Selbst wenn Nvidia hier weiterhin die Nase vorne behalten können sollte, ist Raytracing für viele Spieler allerdings einfach kein entscheidendes Kaufkriterium.

Wann wissen wir es genauer?

Sowohl RX 7000 als auch RTX 4000 werden gegen Ende des Jahres erwartet. Wir sind sehr gespannt, wie sich AMD und Nvidia dann schlagen werden. Es deutet jedoch einiges darauf hin, dass AMD tatsächlich die Nase vorne haben könnte:

Zum einen soll die RDNA3-Architektur vom sogenannten Chiplet-Design profitieren, das AMD bereits sehr erfolgreich bei seinen Ryzen-Prozessoren umsetzt. FSR 3.0 mit maschinellem Lernen ist ein weiterer wichtiger Baustein. Das Szenario erinnert durchaus an den Kampf zwischen AMD und Intel bei den CPUs. Mit jeder Ryzen-Generation brachte AMD neue und von langer Hand geplante Verbesserungen, die am Ende mit der Performance-Krone belohnt wurden.

Was meint ihr? Wird AMD wirklich an Nvidia vorbeiziehung und sich wie schon bei den Prozessoren an die Spitze setzen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!