RX 9070 (XT): AMD verfolgt angeblich eine »sehr aggressive« Preisstrategie

AMDs neue GPUs sollen im Hinblick auf den Preis volles Risiko gehen.

Das Warten auf neue AMD-Grafikkarten geht weiter: Ende Februar soll das Vorstellungsevent zur Radeon RX 9070 (XT) stattfinden, eine Woche später wiederum der Release der GPUs erfolgen.

Neben der anhaltenden Geheimniskrämerei rund um die technischen Daten der RDNA-4-Generation ist auch der Preis noch fällig offen, mit dem AMD zumindest in der Mittelklasse an Nvidias Vormachtstellung rütteln will.

Immer mal wieder fällt in diesem Kontext der Preisbereich zwischen 500 und 600 US-Dollar, in dem sich die Radeon RX 9070 befinden soll - bislang noch ohne Bestätigung.

Laut dem Portal ITHome soll AMD mit der Radeon RX 9070 (XT) eine »aggressive Preisstrategie« verfolgen. Das Ziel des Angriffs sei nicht nur Nvidia, sondern auch die eigene RX 7800 XT sei im Visier der neuen GPUs.

Dazu passe eine weitere Information, die aus den Händen von ITHome stammt: Demzufolge habe AMD schon im vergangenen Januar angekündigt, dass die Produktion der RX 7800 XT eingestellt werden könne. Bis zum dritten Quartal 2025 solle die GPU verschwinden, um endgültig Platz für die neuen GPUs zu schaffen.

Eine Bestätigung zu dieser Produktionseinstellung steht von offizieller Seite noch aus, einzig die RX 7900 GRE gilt als »End of Life«-Produkt.

Im Zuge des ITHome-Leaks meldeten sich mehrere weitere Leaker auf X zu diesem Thema. Unter anderem erklärte der als gut informiert geltende »Sebastian Castellanos« (nicht zu verwechseln mit der Hauptfigur in The Evil Within), dass folgende Preise für die beiden RDNA4-GPUs drin sind:

Radeon RX 9070: 499 US-Dollar

Radeon RX 9070 XT: 599 US-Dollar

Sollten sich die Preise bewahrheiten, wäre insbesondere das direkte Duell mit der Nvidia Geforce RTX 5070 und der zugehörigen Ti-Version spannend. Zur Erinnerung: Die RTX 5070 wurde für 549 US-Dollar angekündigt, während die RTX 5070 Ti ein Preisschild von 749 US-Dollar umhängen hat.