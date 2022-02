Gerüchten zufolge soll AMDs kommende Generation Prozessoren eher erscheinen, als ursprünglich geplant. Demnach sollen wir die Enthüllung der Ryzen-7000-CPUs bereits im Mai 2022 erwarten können und einen Release früh im dritten Quartal dieses Jahres. Bislang stand ein Release-Termin Ende des Jahres im Raum. Wir haben einen Ryzen-7000-Prozessor auf der CES 2022 bereits kurz im Einsatz gesehen, viele Infos haben wir dort aber nicht bekommen.

Auf den Spuren von Ryzen 7000: Schnitzeljagd durch Twitter

Die Leaks sind keine gesicherten Informationen. Sie stammen jedoch von dem bekannten Insider und Leaker Greymon55, dessen Infos sich schon oftmals als verlässlich erwiesen haben. Dieses Mal gibt er sich allerdings etwas kryptisch. Wir entschlüsseln daher seine Tweets, um uns dem tatsächlichen Erscheinungsdatum anzunähern. Der erste Tweet sieht wie folgt aus:

Hier sagt er nur, dass Zen4, also die Chips, auf denen die Ryzen-7000-CPUs basieren, nicht im vierten Quartal erscheinen sollen, wie es ursprünglich geplant gewesen sei. Die Schnitzeljagd geht weiter mit dem nächsten Tweet:

Weiter behauptet Greymon55, dass erste Vorserienmodelle zu AM5-Motherboards schon bald in Produktion gehen werden. Im folgenden Tweet antwortet er noch By the way, this month or so . Also noch diesen Monat, oder so .

Das ist quasi eine Vorbereitung auf die neue Prozessoren-Generation, da ihr ein AM5-Motherboard braucht, um die Ryzen-7000-Prozessoren zum Laufen zu bringen. Auf einem AM5-Motherborad findet ihr den neuen Sockel für die Ryzen-7000-CPUs, PCIe-Slots der 5. Generation und sie sind mit DDR5-RAM kompatibel.

Sollten wir also noch diesen Monat AM5-Motherboards in Form geleakter Spezifikationen erspähen, sind die neuen Prozessoren von AMD wahrscheinlich nicht mehr allzu weit fern.

Der letzte Hinweis kommt als Antwort von Greymon55. Ein Redakteur unserer Kollegen bei Wccftech fragt, ob Zen4 am 22. September 2022 erscheint, worauf Geymon55 schlicht mit Earlier than that also “Früher” antwortet:

Wann kommen die neuen Prozessoren denn jetzt?

Das deutet klar darauf hin, dass die Ryzen-7000-Prozessoren noch vor dem vierten Quartal 2022 erscheinen. Die passenden Motherboards sollen als Vorserienmodelle noch diesen Monat in Produktion gehen und der Release-Termin vor dem 22. September stattfinden. Ein genaues Datum geht aus den Tweets allerdings nicht hervor.

Einen letzten Hinweis gibt es noch. Und zwar weist dieser auf eine mögliche offizielle Vorstellung der neuen Prozessoren hin:

Hier fragt Twitter-Nutzer und Grafikdesigner Erich Wetzlmaier oder Computex? woraufhin Greymon55 einfach mit einem lächelnden Smiley antwortet. Computex ist eine IT-Messe, die Ende Mai in Taipei, Taiwan stattfindet. Hier könnten wir also die neuen Prozessoren erstmals offiziell zu Gesicht bekommen. Wenn wir die restlichen Tweets auch richtig deuten, folgt auf die Messe ein zeitnaher Release der Prozessoren.

Auf der anderen Seite gab es erst letzten Monat Gerüchte, dass es bei der Produktion der Ryzen-7000-Prozessoren zu Lieferengpässen bei Komponenten des 3D-V-Caches geben könnte. Das würde den Release nach hinten verschieben. Den neuesten Infos zufolge scheint AMD das Problem aber im Griff zu haben.

Ryzen 7000 soll einen großen Leistungssprung bringen

Die Ryzen-7000-CPUs sollen eine Leistungssteigerung von rund 40 Prozent gegenüber seiner Vorgänger-Generation bringen. Der Hauptgrund dafür ist die neue Zen4-Architektur, welche effizientere Chips bietet. Diese werden im 5nm-Verfahren produziert, wodurch die Performance in der Regel auch noch einmal steigt gegenüber dere Vorgängergeneration, welche im 7nm-Verfahren produziert wurde.

Außerdem kommt hier das sogenannte Chiplet-Design zum Einsatz. Alle Infos findet ihr in unserer Übersicht zur Leistung der Ryzen-7000-Prozessoren.

Wird die neue Prozessor-Generation von AMD euch zum Wechsel bringen oder leistet eure CPU noch gute Dienste? Wie vertrauenswürdig schätzt ihr die neuesten Gerüchte ein? Lasst es uns gerne wissen.