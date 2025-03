Ryzen 9000: Übermorgen erscheinen AMDs neue Gaming-CPUs - so teuer werden sie

Der US-Preis des Ryzen 9 9900X3D und Ryzen 9 9950X3D steht fest.

In den vergangenen Monaten kannte der Markt an Gaming-CPUs nur einen König: Der AMD Ryzen 7 9800X3D setzte sich an die Spitze zahlreicher Bestenlisten, musste dafür aber auch insbesondere zum Verkaufsstart einige Verfügbarkeitsprobleme bewältigen.

Während sich die Lage allmählich erholt, bereitet AMD den Release zweier CPUs vor, die zumindest nominell noch eine Schippe drauflegen wollen. Die Rede ist vom Ryzen 9 9900X3D und Ryzen 9 9900X3D, die am 12. März 2025 ihren Verkaufsstart feiern.

Nun hat AMDs Gaming-Chef Jack Huynh auch die US-Preise der Prozessoren bekannt gegeben. An der UVP im Vergleich zum Vorgänger ändert sich demzufolge nichts:

Der Ryzen 9 9900X3D soll für eine unverbindliche Preisempfehlung von 599 US-Dollar starten.

Beim »weltweit besten Prozessor für Gaming und Content Creation«, dem Ryzen 9 9950X3D, ruft AMD hingegen 699 US-Dollar auf.

Eine UVP in Euro steht für die beiden AMD-Prozessoren indes noch aus. Bleibt es auch hierzulande bei einem zum Vorgänger identischen Marktpreis zum Release, müssten die neuen CPUs für folgende UVP in den Handel gelangen:

Ryzen 9 9900X3D: 679 Euro

Ryzen 9 9950X3D: 789 Euro

In der folgenden Tabelle findet ihr die relevanten Vergleichsdaten zwischen dem Ryzen 7 9800X3D und den beiden Neuankömmlingen:

Ryzen 7 9800X3D Ryzen 9 9900X3D Ryzen 9 9950X3D Kerne/Threads 8 Kerne / 16 Threads 12 Kerne / 24 Threads 16 Kerne / 32 Threads Basistakt

Boosttakt 4,7 GHz

5,2 GHz 4,4 GHz

5,7 GHz 4,3 GHz

5,7 GHz L2+L3+3D-V-Cache 104 MByte 140 MByte 144 MByte Speichercontroller DDR5-5600 DDR5-5600 DDR5-5600 TDP 120 Watt 120 Watt 170 Watt UVP zum Release 529 Euro 679 Euro? 789 Euro?

AMD selbst spricht bei beiden CPUs im Hinblick auf die Performance in Spielen und Anwendungen von einer Verbesserung um durchschnittlich rund 10 Prozent gegenüber dem jeweiligen Vorgänger. Auch Intels aktuelles Flaggschiff in Form des Core Ultra 9 285K will der Hersteller im niedrigen zweistelligen Prozentbereich abhängen.

Spannend dürfte in den zum Release folgenden unabhängigen Benchmarks insbesondere die Frage sein, ob der Nachteil der Aufteilung auf zwei CCDs (Core Complex Dies) sich mit der neuen Generation erledigt hat.

Wie AMD zur CES 2025 ankündigte, verzichtet man auch beim Ryzen 9 9900X3D und Ryzen 9 9950X3D darauf, beide CCDs mit dem in Spielen so starken 3D-V-Cache auszustatten.

Stattdessen bleibt ein CCD mit den entsprechenden sechs respektive acht Kernen mit »herkömmlichen« L3-Cache versehen – allerdings gelang es der Logik beim Ryzen 7 7900X3D und 7950X3D nicht immer, die Auslastung auch auf den CCD mit 3D-V-Cache zu legen.

Daraus folgte auch, dass sich damals die beiden höherwertigen CPUs teils gar nicht vom günstigeren 7800X3D absetzen konnten. Hier liegt ebenso wie beim 9800X3D lediglich ein CCD vor, sodass eine fehlerhafte Zuweisung der Spielelast gar nicht erst erfolgen kann.