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Batmans Butler Alfred ist schon seit 7 Jahren tot, jetzt enthüllt DC seine offizielle Nachfolgerin

Vor 83 Jahren startete Alfred Pennyworth seine Karriere als Batmans Butler, bevor er 2019 einen ziemlich endgültigen Tod starb. Jetzt steht seine Nachfolgerin fest.

Profilbild von Vali Aschenbrenner

Vali Aschenbrenner
26.05.2026 | 12:21 Uhr

Vor 83 Jahren begann Alfred Pennyworth seinen Dienst als Batmans Butler. 2026 tritt eine Nachfolgerin offiziell sein Erbe an. Bildquelle: DC Comics; Künstler: Alex Ross Vor 83 Jahren begann Alfred Pennyworth seinen Dienst als Batmans Butler. 2026 tritt eine Nachfolgerin offiziell sein Erbe an. Bildquelle: DC Comics; Künstler: Alex Ross

In der Welt der Comics gibt es eine goldene Regel: Sofern es nicht um Spider-Mans Onkel Ben geht, bleibt so gut wie niemand tot. Doch in Bezug auf Alfred Pennyworth zeigt sich DC bisher überraschend hartnäckig. Denn Batmans treuer Butler ist 2019 in einem offiziellen Batman-Comic gestorben und seitdem nicht unter die Lebenden zurückgekehrt.

Okay, fairerweise hat Alfred in der Haupt-Kontinuität der Batman-Comics zumindest als hilfsbereite Halluzination in Bruce Waynes Kopf herumgespukt, aber das war’s dann auch schon.

So sieht Alfreds offizielle Nachfolgerin aus

Jetzt bekommt Alfred eine vollwertige Nachfolgerin: Ein neuer Butler wird in Ausgabe #12 des aktuellen Batman-Comics in seine Fußstapfen treten, die im Oktober 2026 erscheint. Dafür verantwortlich sind Autor Matt Fraction und Zeichner Jorge Jiménez.

Allerdings bleiben zu der völlig neuen Figur noch viele Fragen offen, so kennen wir nicht mal ihren Namen! In irgendeiner Weise dürfte die blonde Dame aber in Verbindung mit Alfred stehen, denn ihr Auftritt wird als dessen Geschenk von aus dem Jenseits bezeichnet, denn sie soll als brillante Verbündete der Bat-Familie auftreten (via LeagueOfGeeks).

Hier seht ihr schon mal die offiziellen Cover-Artworks, die Alfreds Nachfolgerin un Butler-Montur zeigen. Und es wird ebenfalls eine direkte Verbindung zu Bruce Waynes treuen Freund und Mentor angeteast:

Cover #1 Cover #2

Cover #1 Bildquelle: DC Comics; Künstler: Jorge Jiménez

Cover #2 Bildquelle: DC Comics; Künstler: Dustin Nguyen

Moment mal, Alfred Pennyworth ist tot?

Falls ihr euch fragt, wie Alfred in der Batman-Hauptreihe der DC Comics überhaupt umgekommen ist: 2019 übernahm der Bösewicht Bane die Kontrolle über Gotham City und schaffte es sogar, Batman und Co. aus der Stadt zu vertreiben. Bane nahm dabei Alfred als Geisel und drohte, in zu töten, sollte sich auch nur eine Fledermaus zurück nach Gotham verirren.

Batmans Sohn Damian Wayne wollte sich davon aber nicht beirren lassen und ging zum Gegenangriff über. Allerdings kam der fünfte Robin nicht weit und Bane erfüllte sein Versprechen, indem er Alfred vor Damians Augen das Genick brach.

Entgegen der Erwartungen und Hoffnungen vieler Fans blieb Alfred dann aber tatsächlich auch tot. Nachdem er 1943 erstmals in den DC Comics auftrat (und dabei noch Alfred Beagle hieß und völlig anders aussah), endete nach 83 Jahren eine Ära.

Video starten 2:00 Batmans Butler Alfred war sogar mal der Star seiner eigenen Serie: Hier ist der offizielle Trailer zu Pennyworth

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Übrigens: Auf der großen Leinwand werden wir Alfred Pennyworth am 1. Oktober 2027 wiedersehen. Zu diesem Termin soll endlich The Batman 2 von Regisseur Matt Reeves mit Robert Pattinson in der Hauptrolle im Kino starten. Dabei wird Alfred von Andy Serkis verkörpert, den wir alle natürlich als Gollum aus Herr der Ringe oder Snoke aus Star Wars kennen.

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