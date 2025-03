S25 Ultra: Für Samsung ist der Stift des Handys auch nach dem Downgrade »entscheidend für das Ultra-Erlebnis«

Auch das Samsung Galaxy S26 Ultra soll den S Pen unterstützen. Bildquelle: momolelouch, Adobe Stock

Mit der Veröffentlichung des Samsung Galaxy S25 Ultra-Handys hat Samsung auch eine neue Version des S Pen für das Handy veröffentlicht. Im Gegensatz zum Vorgänger wurde bei diesem die Unterstützung für Bluetooth entfernt. Laut Samsung wurde sie von weniger als 1 Prozent aller Nutzer verwendet.

Teile der Community befürchtete daraufhin, dass Samsung den S Pen ganz einstellen könnte.

Das ist passiert: In einem Interview mit dem englischen Magazin Tech Radar hat Samsung Stellung zur Zukunft des S Pens bezogen und die Wichtigkeit des Stifts betont.

Samsung möchte am S Pen festhalten

Auf dem Mobile Word Congress 2025 in Barcelona äußerte sich die Produkt- und Marketing-Vizepräsidentin für Mobile Erfahrungen in dem Vereinigten Königreich, Annika Bizon, wie folgt:

Wir legen großen Wert auf Multimodalität. So nutzen die Leute ihr Handy - egal ob sie sprechen, schreiben oder sich in einem Meeting befinden. Die Leute benutzen ihre S Pens in Meetings, um Notizen zu machen. Ich sehe also keinen Bereich, in dem der S Pen nicht ein wichtiger Teil unseres Portfolios ist. Wir sehen den S Pen als etwas, das für das Ultra-Erlebnis an dieser Stelle entscheidend ist.

Bizon bekräftigt die Aussage mit einem Verweis auf Marktforschungsdaten. Nach diesen würden Nutzer von Galaxy Ultra-Handys den S Pen einsetzen, was Samsung stolz machen würde.

Auch die Unterstützung von KI-Funktionen in Samsung-Handys würde der zukünftigen Unterstützung des S Pens nicht im Wege stehen. Laut Bizon gibt es bereits jetzt Features, die ideal mit dem S Pen harmonieren würden.

Als Beispiel führt sie die KI-Funktion »Sketch to Image« an. Vom Nutzer erstellte Bilder werden in detaillierte Bilder von der KI umgewandelt.

Auch das Samsung Galaxy S26 Ultra sollte also einen S Pen unterstützen.

Nun ist eure Meinung gefragt. Nutzt ihr einen Stift in Verbindung mit eurem Handy oder Tablet? Oder haltet ihr das eher für Spielerei und unnötig? Schreibt uns dazu gerne einen Kommentar.