Samsung holt auf: Dank Android 14 sollen die Handys so flüssig wie iPhones laufen

Das S23 Ultra soll mit der Beta flüssige UI-Animationen hinbekommen (Quelle: Samsung)

Laut einigen Nutzern gab es in der Vergangenheit bei Samsungs Smartphones auch bei besseren Modellen wie dem Galaxy S22 immer wieder Probleme mit der UI (Benutzeroberfläche). Auf Reddit finden sich deshalb unter r/samsung immer wieder Diskussionen über Performance-Probleme.

Bei dem User u/conceptcentral ging der Ärger über die hakeligen Animationen und schlecht gestalteten UI-Elemente seines Galaxy S22 so weit, dass er einen eigenen Trailer für seine Wunsch-Oberfläche für Samsungs OneUI 6.0 entwarf.

Was sich der Nutzer wie viele andere vom Update wünscht, könnte aber auch tatsächlich wahr werden. Denn möglicherweise steht uns schon bald eine neue Version von Samsungs OneUI-Oberfläche bevor, die deutlich flüssiger läuft.

Android 14: Neue Beta von OneUI soll flüssiger sein

Einer der Betatester mit dem Namen Tarun Vats hat jetzt auf X (ehemals Twitter) ein Video hochgeladen, dass angeblich eine neue Beta von Samsungs OneUI 6.0 zeigt. Diese scheint flüssig zu laufen – kommt die Nutzeroberfläche damit vielleicht sogar an die als besonders flüssig geltenden iPhones heran?

Natürlich darf man nicht vergessen, dass es sich um eine Beta handelt. Bis zum fertigen Release kann also noch einiges passieren – in die positive oder negative Richtung.

Außerdem lässt sich das Ergebnis auf einem Galaxy S23 Ultra nicht zwingend für die breite Masse an weniger leistungsstarken Modellen herunterskalieren.

Wann wird Android 14 veröffentlicht?

Der genaue Release-Tag für die Android 14 One UI 6.0 Version steht noch nicht fest. Vermutlich kann man aber mit einer Veröffentlichung Anfang Oktober rechnen.

Übrigens: Als Releasetermin für das neue Samsung-Flaggschiff Galaxy S24 soll jetzt auch ein konkreter Tag feststehen. Was der Leaker Ice Universe genau gepostet hat, könnt ihr hier nachlesen.

Drei praktische Neuerungen von OneUI 6.0

Mit Android 14 bekommt ihr verbesserte Schnelleinstellungen. Wenn ihr vom oberen Bildschirmrand nach unten wischt, schaut ihr jetzt auf die Buttons für WLAN und Bluetooth. Beim Start- und Sperrbildschirm gibt es ebenfalls Neuerungen. Die Uhr kann jetzt an mehrere Stellen verschoben werden. Mithilfe neuer Fokus-Modi seid ihr jetzt zudem in der Lage, verschiedene Sperrbildschirme anzuzeigen – je nachdem, ob ihr euch auf der Arbeit, beim Sport oder daheim befindet.

Was auch praktisch ist: Ihr könnt benutzerdefinierte Kamera-Widgets hinzufügen, die an einen Aufnahmemodus gekoppelt sind. Das ermöglicht bessere Schnappschüsse, falls ihr einen Moment schnell einfangen wollt.

Die detaillierten Änderungen könnt ihr in aller Länge hier nachlesen.

Seid ihr auch genervt von hakeligen Animationen oder läuft bei euch alles rund? Was wünscht ihr euch von Android 14? Samsung will dieses Update auch auf schwächere Modelle aufspielen. Was denkt ihr – wird das zu Problemen führen, weil die Hardware nicht mehr mitkommt? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare.