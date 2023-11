Samsungs neue Kamera-App kommt mit One UI 6 auf weitere Handys, darunter zwei beliebte Galaxy-A-Smartphones

DIe Enhanced-X-App von Samsung ist inzwischen für das Galaxy A54 und Galaxy A53 verfügbar. (Bild: xxx, stock.adobe.com)

Die Galaxy-A-Serie erfreut sich einer großen Fangemeinde, insbesondere das Galaxy A54 und sein Vorgänger Galaxy A53 sind sehr beliebt.

Genau diese beiden Modelle erhalten mit dem Update auf One UI 6 die neue Kamera-App Enhanced-X, die mit zahlreichen neuen (KI-)Funktionen aufwartet (via SamMobile).

Wer eines der beiden Smartphones besitzt, kann die App nach dem Update auf Android 14 über den Galaxy Store auf das Handy laden. Bitte beachtet, dass der Rollout (wie immer) schrittweise erfolgt und die Anwendung möglicherweise nicht sofort nach dem OS-Update zum Download zur Verfügung steht.

Enhanced-X für das Galaxy A54 und A53: Das erwartet euch

Beide Smartphones, sowohl das Galaxy A54 als auch das Galaxy A53, können bereits das Update auf Android 14 respektive One UI 6 herunterladen. Nach dem Update kann über den Galaxy Store die App Enhanced-X heruntergeladen werden, die folgende neue Funktionen bietet:

Bilder hochskalieren : Hilfreich, wenn eure Bilder zu niedrig aufgelöst sind.

: Hilfreich, wenn eure Bilder zu niedrig aufgelöst sind. Unscharfe Objekte sichtbar machen : Alternativ könnt ihr auch verschiedene (Un-)Schärfegrade für Bildhintergründe definieren.

: Alternativ könnt ihr auch verschiedene (Un-)Schärfegrade für Bildhintergründe definieren. Schatten entfernen : Per Fingertipp können ungewollte Schattenwürfe entfernt werden.

: Per Fingertipp können ungewollte Schattenwürfe entfernt werden. Moiré reduzieren : Der Moiré-Effekt ist ein unbeliebter Effekt, der in der Fotografie, im Druck und in Film und Fernsehen auftritt und wie ein wellenförmiges Muster aussieht - und nicht so schön anzusehen ist.

: Der Moiré-Effekt ist ein unbeliebter Effekt, der in der Fotografie, im Druck und in Film und Fernsehen auftritt und wie ein wellenförmiges Muster aussieht - und nicht so schön anzusehen ist. Porträts gestalten : Die Porträts können in Bezug auf Hautglättung, Hautton, Kinnlinie und Augengröße bearbeitet werden.

: Die Porträts können in Bezug auf Hautglättung, Hautton, Kinnlinie und Augengröße bearbeitet werden. Jedes Bild bearbeiten: Mit der App können alle Bilder bearbeitet werden, egal ob sie mit einem Galaxy-Handy oder einem Smartphone eines anderen Herstellers aufgenommen wurden.

Neben diesen regulären Funktionen integriert Samsung mit One UI 6 neue KI-Funktionen in die Kamera-App, die zum Großteil auch auf dem Galaxy A54 und Galaxy A53 verfügbar sind.

Sky Guide : Mit Sky Guide könnt ihr Bilder der Astrofotografie weiter bearbeiten. Die KI zeigt euch laut Samsung, welche Konstellationen, Sterne und Cluster im Bild aufgenommen wurden.

: Mit Sky Guide könnt ihr Bilder der Astrofotografie weiter bearbeiten. Die KI zeigt euch laut Samsung, welche Konstellationen, Sterne und Cluster im Bild aufgenommen wurden. Slow-Mo-Tool : Dieses Tool nimmt Videos mit Standard-Bildraten und wandelt sie in Zeitlupenvideos um, indem es zusätzliche Frames zwischen den aufgenommenen generiert. Die hinzugefügten Bilder dienen als eine Art Polster und verwandeln das normale Video in eine »dramatische« Aufnahme. Wie gut das Tool tatsächlich funktioniert, müssen erste Tests zeigen.

: Dieses Tool nimmt Videos mit Standard-Bildraten und wandelt sie in Zeitlupenvideos um, indem es zusätzliche Frames zwischen den aufgenommenen generiert. Die hinzugefügten Bilder dienen als eine Art Polster und verwandeln das normale Video in eine »dramatische« Aufnahme. Wie gut das Tool tatsächlich funktioniert, müssen erste Tests zeigen. Motion Flow : Analysiert die Szenen von kurzen Videos (bis 60 Sekunden) und wendet einen Langzeitbelichtungseffekt an.

: Analysiert die Szenen von kurzen Videos (bis 60 Sekunden) und wendet einen Langzeitbelichtungseffekt an. Single Take : Diese Funktion wendet KI-Analysen auf Videos an und wählt die besten Fotos und Clips aus, um Inhalte zu erstellen, die sofort geteilt werden können.

: Diese Funktion wendet KI-Analysen auf Videos an und wählt die besten Fotos und Clips aus, um Inhalte zu erstellen, die sofort geteilt werden können. Document Scan : Die Kamera soll mit Hilfe von KI bessere Bilder von Dokumenten machen können. Wird ein Dokument erkannt, blendet das Tool automatisch den Bearbeitungsbildschirm zum Scan ein. Laut Samsung erkennt das Tool sogar, wenn Finger an den Seiten der Aufnahme zu sehen sind und entfernt diese anschließend.

: Die Kamera soll mit Hilfe von KI bessere Bilder von Dokumenten machen können. Wird ein Dokument erkannt, blendet das Tool automatisch den Bearbeitungsbildschirm zum Scan ein. Laut Samsung erkennt das Tool sogar, wenn Finger an den Seiten der Aufnahme zu sehen sind und entfernt diese anschließend. Eigene Sticker: Ähnlich wie bei iOS 16 könnt ihr mit einem unterstützten Samsung-Smartphone Motive per Fingertipp aus einem Bild extrahieren und diese als Sticker abspeichern.

Weitere Galaxy-Handys folgen

Laut dem Blogeintrag von Samsung erhalten mit dem Update weitere Smartphones Zugriff auf Enhanced X. Darunter befinden sich das Galaxy Flip3 sowie das Galaxy Fold3, die heute, am 27. November 2023, das Update auf One UI 6 erhalten.

Zusätzlich zu den oben genannten Modellen unterstützen die folgenden Modelle die Kamera-App. Viele dieser Modelle haben bereits das Update auf One UI 6 erhalten.

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+

Galaxy S21

Galaxy Z Fold5

Galaxy Z Flip5

Galaxy Z Fold4

Galaxy Z Flip4

Galaxy Z Fold3

Galaxy Z Flip3

Galaxy A54

Galaxy A53

Samsung hat eine Roadmap für das Update auf Android 14 veröffentlicht. Der folgende Artikel zeigt, wann die unterstützten Galaxy-Smartphones die neue Version erhalten.

Die Enhanced-X-App ist eine Ergänzung zur normalen Kamera-App. Sie ist jedoch nur für ausgewählte Modelle verfügbar. Es ist gut möglich, dass Samsung den Kreis der Auserwählten in Zukunft erweitern wird. Bisher liegen uns dazu jedoch keine Informationen vor.

Habt ihr die neuen KI-Funktionen auf eurem Galaxy-Handy schon ausprobiert oder reicht euch die normale Kamera-App völlig aus? Was haltet ihr generell von Samsungs Bestrebungen, weiter in KI zu investieren? Schreibt es gerne unten in die Kommentare!