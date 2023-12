Samsung hat gerade überraschend gleich drei neue Handys angekündigt - sie kosten maximal 250 Euro

Links seht ihr die Samsung Galaxy A14 Modelle und rechts ein A15 - viel hat sich äußerlich nicht verändert (Quelle: Samsung)

Neue Informationen zur Galaxy-A-Serie von Samsung wurde in den vergangenen Wochen immer wieder geleakt. Jetzt hat Samsung die Sache wohl selbst in die Hand genommen und die Modelle Galaxy A15, A15 5G und Galaxy A25 5G noch vor 2024 angekündigt – zumindest auf anderssprachigen Seiten wie samsung.com/vn (Vietnam).

Laut gsmarena kosten die Modelle Galaxy A15 4G umgerechnet 205 Dollar, was etwa 190 Euro entspricht. Das Galaxy A15 5G kostet etwas mehr. Hier müsst ihr 240 Euro auf den Tisch legen. Das teuerste Modell – Samsung Galaxy A25 – wird voraussichtlich 251 Euro kosten.

Die neuen Handys werden laut gsmarena vermutlich ab dem 16. Dezember vorbestellbar und werden neben Vietnam auch auf weiteren Märkten erscheinen. Wer also noch auf der Suche nach einem günstigen Handy vor Weihnachten ist, wird hier mit etwas Glück noch fündig.

Alle drei Handys werden 5 Jahre lang mit Updates versorgt. (Bild: Samsung Vietnam)

Einige technische Specs rund um die A15 Modelle und das Galaxy A25 5G

Alle drei Modelle besitzen das 6,5 Zoll große Display mit der Super AMOLED Technologie. Diese löst in FHD+ auf und ermöglicht beim A15-Modell eine Bildwiederholrate von 90 Hz.

Beim Galaxy A25 bekommt ihr hier etwas mehr geboten. Hier sind bis zu 120 Hz möglich. Außerdem ist der Bildschirm des A25 mit 1.000 Nits etwas heller als die 800 Nits des A15 4G und A15 5G.

Was ist außerdem gleich:

Alle drei besitzen eine 13-MP-Selfie-Kamera

Android-Version 14 (One UI 6.0)

5.000 mAh Akku

25 Watt Ladefunktion

Prozessor: Im A15 ist ein MediaTek’s Helio G99 verbaut, beim A15 5G bekommt ihr einen Dimensity 6100+. Das A25 5G erhält einen Exynos 1280.

RAM und Speicherplatz:

Beim Galaxy A15 gibt es 8 GB RAM und die Optionen 128 oder 256 GB Speicherplatz.

Das Samsung Galaxy A15 5G kommt standardmäßig mit 8 GB RAM und 256 GB Speicherplatz.

Beim A25 könnt ihr zwischen 6 oder 8 GB RAM wählen und bekommt 128 GB Speicherplatz.

Was denkt ihr über den knappen Release der Samsung Galaxy A-Modelle? Hattet ihr sie auf dem Schirm? Sucht ihr noch nach günstigen Handys oder seid ihr gut versorgt? Besitzt jemand eines der Vorgängermodelle und kann Erfahrungswerte in die Kommentare schreiben? Teilt uns eure Gedanken gerne unten in der Kommentarspalte mit.