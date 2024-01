Samsung trübt den Hype: Einige der besten neuen Funktionen gibt es in Zukunft vielleicht nur im Abo

Bis mindestens 2025 soll man die KI-Funktionen kostenlos nutzen können.

Wenn Samsung seine neuen Flaggschiff-Handys vorstellt, dann geht es vor allem um Hardware - sollte man meinen. Stattdessen standen gestern auf der Galaxy Unpacked vor allem neue Software-Funktionen im Vordergrund.

Natürlich fiel dabei regelmäßig das Wort KI, aber wer ein leeres Buzzword erwartet, täuscht sich. Denn die vorgestellten Funktionen wirken sinnvoll und gut in das System integriert, sodass sich im Netz vor allem positive Reaktionen auf Samsungs KI finden.

Nur: Schon jetzt tauchen am Horizont dunkle Wolken auf. Denn dass die Features für immer kostenlos bleiben, dürfen wir nicht erwarten.

Samsung Galaxy: KI-Funktionen kostenlos bis 2025

Was ist passiert? Auf dem Unpacked Event hat Samsung eine Handvoll neuer KI-Funktionen vorgestellt, darunter etwa Circle to Search in Zusammenarbeit mit Google, Chat Assist zum Live-Übersetzen oder Umschreiben von Chats, oder die Möglichkeit, Notizen mit einem Klick zusammenzufassen und zu strukturieren.

In einer Fußnote weist Samsung dann aber darauf hin, dass die hauseigenen KI-Funktionen erstmal nur für begrenzte Zeit kostenlos zur Verfügung stehen sollen, wenn man sich eines der neuen Galaxy-S24-Handys zulegt:

Galaxy KI-Funktionen werden bis Ende 2025 kostenlos zur Verfügung gestellt und auf Samsung-Galaxy-Geräten unterstützt. Für KI-Funktionen von Drittanbietern können andere Bedingungen gelten.

Warum ist das wichtig? Die neuen KI-Funktionen sind für Samsung der Hauptgrund, warum ihr euch eines der neuen Galaxy-Smartphones anschaffen sollt. Nicht umsonst widmet man den Features rund die Hälfte der gesamten Event-Zeit.

Reaktionen im Netz zeigen, dass die Software-Funktionen bei vielen gut ankommen, auch wenn sie sich in ersten Hands-ons als noch nicht ganz ausgereift erweisen. Für die kommenden Jahre rechnet man aber meist mit ordentlichen Sprüngen bei der Wirksamkeit von Samsungs KI.

3:31 Galaxy S24 Ultra: Samsung präsentiert sein neues Flaggschiff mit KI-Fokus im Trailer

Was heißt das für euch? Samsung erwähnt nicht explizit, dass die Funktionen nach 2025 etwas kosten werden. Man möchte sich also offenbar die Hintertür offen halten, in ein bis zwei Jahren zu entscheiden: weiterhin Gratis-Feature oder Abo-Modell für Software-Funktionen.

Dass die Funktionen nicht gegen eine Einmalzahlung freischaltbar sein werden, kann man fast als gesichert hinnehmen. Immerhin könnte man den Preis auch einfach auf die UVP des Handys aufschlagen. Ein Abo scheint also die einzig wahrscheinliche Option neben einer Gratisdreingabe.

Wenn ihr vorhabt, euch eines der Samsung-Handys vor allem wegen der KI-Funktionen zuzulegen, solltet ihr also schon jetzt überlegen: Nutzt ihr das Smartphone auch 2025 noch und wärt ihr dann bereit, dafür zudem einen monatlichen Betrag zu zahlen?

Alana Friedrichs Das meint die Expertin: Ich bin mir recht sicher, dass bei Samsung noch nicht das letzte Wort gesprochen ist, ob die Funktionen 2025 kostenlos bleiben oder nicht. Vermutlich will man beim südkoreanischen Konzern abwarten, was die Konkurrenz zeigt und mit welchen Preis-Modellen man durchkommt .



Zumindest für lokal laufende KI-Modelle kann ich mir aber kaum vorstellen, dass 2025 wirklich ein Abo nötig sein wird. Immerhin verursachen diese keine laufenden Cloud-Kosten bei Samsung - und dürften bis dahin auch bei Konkurrenzhandys gang und gäbe sein.



Trotzdem: Für alle, die das S24 (Plus/Ultra) vor allem wegen der Software spannend finden, ist die von Samsung platzierte Fußnote natürlich alles andere als beruhigend.

Was meint ihr? Zieht Samsung für seine KI-Funktionen 2025 die Preisschraube an? Oder ist die Bemerkung nur ein Schlupfloch für den Fall des Falles? Was haltet ihr von der neu gezeigten S24-Serie - und fast noch interessanter: Konnten euch die neuen KI-Features überzeugen? Wir freuen uns auf eure Meinung in den Kommentaren!