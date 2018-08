Samsung Galaxy Note 9 - Spezialversion mit Gehäuse aus einem Kilo Gold

Das neue Samsung Galaxy Note 9 kostet in der Basis-Version 999 Euro und mit 512 GByte Speicherplatz immerhin 1.249 Euro. Das sind für viele Smartphone-Nutzer schon Preisbereiche jenseits ihres Budgets, doch tatsächlich handelt es sich hier noch um ein Schnäppchen. Schließlich kommt es immer darauf an, womit man einen Preis vergleicht.

Security-Tipps für Spieler - Accounts und System schützen

Das russische Unternehmen Caviar ist dafür bekannt, aktuelle Smartphones in besonders luxuriöse Gehäuse mit viel Bling-Bling zu stecken, Edelsteine und Edelmetalle inklusive. Doch mit der neuen Fine-Gold-Edition des Samsung Galaxy Note 9 hat sich das Unternehmen wohl selbst übertroffen, auch wenn das auf die Kosten des tatsächlichen Praxis-Einsatzes des Smartphones geht.

Um das Note 9 so luxuriös wie nur möglich zu machen, steckt das Smartphone nun tatsächlich in einem Gehäuse aus einem Kilogramm reinem Gold. Caviar wollte aber das Design nicht "komplizieren" und hat daher das Gold gleich in der üblichen Barrenform übernommen.

Dieses nicht mehr wirklich transportable Smartphone ist laut der Beschreibung als Geschenk für jemanden gedacht, den man eigentlich nicht mehr überraschen kann. Auch keine Überraschung ist der Preis, den das Samsung Galaxy Note 9 Fine Gold kostet. Die 3.870.000 russischen Rubel sind laut aktuellem Kurs nicht ganz 51.000 Euro.

Lernende KI für Civilization - KI-Revolution aus Deutschland

Enthalten ist dann allerdings nur die Basis-Version des Smartphones. Wer die 512-GByte-Variante möchte, muss noch einmal rund 1.000 Euro drauflegen. Das dürfte dann für einen entsprechend zahlkräftigen Kunden wohl auch keine große Rolle mehr spielen. Caviar bietet natürlich auch viele Luxus-Versionen des iPhones für Apple-Fans an, doch das schwere Goldgehäuse bleibt bislang dem Samsung Galaxy Note 9 vorbehalten.