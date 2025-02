Kein automatisches Dimmen mehr: Samsung soll mit One UI 7 eines der frustrierensten Display-Probleme angehen

Das große One UI 7-Update wird ab diesen Monat an die ersten Handys verteilt. (Bildquelle: JCM, Adobe Stock)

In wenigen Tagen wird Samsung mit den Galaxy S25-Handys auch das große Update One UI 7 einführen. Mittlerweile ist bekannt, welche Handys das Update ebenfalls bekommen werden und welche Features enthalten sind. Eine neue Funktion könnte laut Berichten aber noch dazu kommen.

Das ist passiert: Samsung hat in der neuesten Version von One UI 7 eine Option eingebaut, das automatische Dimmen des Bildschirms bei niedriger Akkulaufzeit auszuschalten.

Bisher dimmen Samsung Galaxy-Handys den Bildschirm automatisch, sobald die 5-Prozent-Marke erreicht ist. Von jetzt auf gleich kann es also passieren, dass der Bildschirm dunkler wird. Mit dem Herunterdrehen der Helligkeit verringert Samsung den Strombedarf des Handys und verlängert so die Zeit, in der es genutzt werden kann.

Eine Option, dies zu unterbinden, gibt es bislang nicht. Allerdings besteht die Möglichkeit, die Helligkeit des Bildschirms wieder anzuheben.

Hauptproblem hierbei ist, dass es selbst bei hochwertigen Displays schwer wird, Inhalte auf dem Bildschirm zu sehen. Vor allem im Freien kann es mühselig sein, die Helligkeit wieder anzuheben. Zudem gibt es keine Möglichkeit, die Funktion abzumildern.

Laut Sam Mobile wird die neue Option in den Einstellungen unter Batterie zu finden sein. Das automatische Dimmen des Bildschirms bei niedrigem Akkustand wird standardmäßig aktiviert bleiben. Nutzer müssen also selbst aktiv werden, um es zu deaktivieren.

Bereits diesen Monat sollen weitere Galaxy-Handys das Upgrade auf One UI 7 angeboten bekommen. Welche das genau sind, hat Samsung bisher noch nicht verkündet.

Was haltet ihr von der neuen Option? Wurde der Bildschirm eures Handys schon einmal ärgerlicherweise automatisch gedimmt? Teilt uns eure Meinung gerne in den Kommentaren mit.