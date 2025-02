Für S24, S23 und mehr: Samsung bringt mit One UI 7 wohl Kamera-Features des Galaxy S25 auf ältere Geräte

Das S25 Ultra besitzt eine ganze Menge an Kamera- und Videofunktionen. (Bild: Patrick Schneider)

Wie schon in der Vergangenheit mit One UI 6 sowie One UI 6.1.1 scheint der Hersteller einige der neuesten Funktionen auch auf älteren Geräten zu veröffentlichen, vermutlich im Rahmen von One UI 7.

Im Detail:

Wie der sehr gut informierte Leaker Tarun Vats auf X (ehemals Twitter) schreibt, erhalten einige Geräte der S- und Fold/Flip-Serie eine praktische Kamera-Funktion.

Mit dieser Funktion können in der Kamera-App vorgefertigte Filter von Samsung verwendet oder mit wenigen Handgriffen eigene Filter erstellt werden.

Diese lassen sich auf Basis von Fotos aus der Bildergalerie erstellen. Dazu tippt man beim Erstellen des Filters einfach auf das Foto, das als Vorlage dienen soll. Auf Wunsch lässt sich der Filter weiter auf die eigenen Bedürfnisse optimieren.

Anschließend kann die Vorlage dauerhaft gespeichert werden.

Beim Galaxy S25 lassen sich die Filter auf Bildern nachträglich einfügen. (Links: vorher - Rechts: danach)

Um diese Funktion nutzen zu können, muss allerdings der 12-Megapixel-Modus verwendet werden und die Filter stehen im Pro-Modus nicht zur Verfügung. Interessant dürfte diese Funktion für alle sein, die ihren Bildern einen individuellen Look verpassen wollen oder einfach Spaß am Experimentieren haben.

Samsung hat bereits in der Vergangenheit seine Bereitschaft gezeigt, neuere Funktionen schrittweise auch für ältere Geräte verfügbar zu machen. Dies bestätigt auch eine praktische Videofunktion, die mit der vierten Betaversion von One UI 7 auf das Galaxy S24 Ultra kommt.

0:36 Now Brief: Das kann die Galaxy S25-exklusive KI-Funktion

One UI 7: LOG kommt für das Galaxy S24 Ultra

Mit der neuesten Beta-Version erhält das Galaxy S24 Ultra Zugriff auf das LOG-Profil zum Filmen (via Sammobile):

Videos im LOG-Profil erfassen mehr Informationen vom Kamerasensor und ermöglichen in der Nachbearbeitung einen potenziell höheren Dynamikumfang, da mehr Details in den Lichtern und Schatten erhalten bleiben.

Außerdem bieten solche Aufnahmen die Grundlage für eine bessere Farbkorrektur und damit mehr Flexibilität.

Nach der Farbkorrektur wirkt das Bild potenziell filmischer als mit einem Standardprofil.

Samsung bringt bereits eine sogenannte LUT (Look-Up Table) mit, die in der Galerie nachträglich aktiviert werden kann. LUTs dienen dazu, das flache Bild eines Log-Profils in ein kontrastreiches und farblich ansprechendes Bild umzuwandeln (vereinfacht ausgedrückt).

Das LOG-Profil kann direkt in der Kamera-App mit einem Fingertipp aktiviert werden und steht für alle Objektive (außer der Selfie-Kamera) zur Verfügung.

Anscheinend bleibt diese Funktion nur für das Galaxy S24 Ultra verfügbar. Bisher gibt es jedenfalls keine anderen Hinweise darauf. Es ist davon auszugehen, dass der Hersteller in den nächsten Wochen und Monaten weitere Informationen zur Verfügung stellen wird.

Das Update auf One UI 7 auf Basis von Android 15 lässt leider weiter auf sich warten. Bisher ging die Gerüchteküche davon aus, dass der Hersteller das Update erst im April veröffentlichen wird.

Ein aktueller Hinweis macht zumindest ein wenig Hoffnung: Demnach soll die finale Version von One UI 7 kurz vor der Fertigstellung stehen und das Beta-Programm in Kürze beendet werden. Wir halten euch wie immer auf dem Laufenden.