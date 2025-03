Das Galaxy S9 war mit einer Kamerafunktion seiner Zeit voraus – das S26 Ultra könnte dieses Feature wieder erhalten

Das S9 ist rund sieben Jahre alt und besaß eine ziemlich praktische Kamerafunktion. Heute bieten moderne Smartphones ein derartiges Kamera-Feature ebenfalls an.

Eine variable Blende haben wir bereits in einigen Smartphones gesehen, unter anderem von Xiaomi, Huawei, Honor oder auch Samsung mit dem Galaxy S9. Das Handy kam 2018 auf den Markt und ermöglichte zwei Blendeneinstellungen: f/1.5 und f/2.4. Beim Galaxy S20 im Jahr 2020 hat Samsung diese Funktion wieder entfernt.

Im Detail:

Eine variable Blende ermöglicht eine bessere Kontrolle über das Licht und die Schärfentiefe während der Aufnahme. Die Blende beeinflusst direkt die Lichtmenge, die auf den Sensor trifft, und hat einen großen Einfluss auf den Bereich des Bildes, der scharf erscheint (Schärfentiefe).

Wie der für gewöhnlich gut informierte Leaker Ice Universe schreibt, »erwägt Samsung die Rückkehr einer variablen Blende« für das Galaxy S26 Ultra (via AndroidAuthority).

Ob der südkoreanische Hersteller wieder nur zwei oder mehrere Blendenoptionen anstrebt, bleibt unklar.

Ein solches Feature bietet heute in Kombination mit den modernen Kamerafunktionen und größeren Sensoren potenziell mehr Vorteile.

Für dieses Gerücht sprechen nicht nur bereits existierende Smartphones mit einer solchen Funktion. Apple scheint ebenfalls an einer mechanischen Blende interessiert zu sein. Ob wir dieses Kamera-Feature mit dem iPhone 17 Pro oder iPhone 17 Pro Max sehen werden, bleibt abzuwarten.

10:43 Die DJI Air 3S zeigt, warum eine Drohne zu meinen Pflichtkäufen von 2025 gehören wird

Autoplay

S26 Ultra: Samsung hat weitere Upgrades in Planung

Neben einer variablen Blende wird über eine neue Telekamera spekuliert. Konkret soll Samsung ein 200-Megapixel-Zoomobjektiv (1- bis 1,5-Zoll-Sensor) vorbereiten, ähnlich wie Xiaomi mit seinem neuesten Ultra-Modell.

Die hohe Auflösung soll zu einer potenziell besseren Bildqualität und einem natürlicheren Bokeh-Effekt führen. Der größte Nachteil könnte der damit verbundene größere Kamerabuckel auf der Rückseite des Geräts sein.

Neben den verbesserten Kameraeigenschaften scheint Samsung den Akku im Visier zu haben. Das S26 Ultra soll im nächsten Jahr mit einem Akku auf Basis der Silizium-Kohlenstoff-Anoden-Technologie ausgestattet werden.

Vereinfacht gesagt: Durch die höhere Energiedichte von Silizium lassen sich größere Akkukapazitäten in vergleichbar kleinen Gehäusen unterbringen.

Bis zum offiziellen Release des S26 Ultra vergeht voraussichtlich noch rund ein ganzes Jahr, schließlich hat der Hersteller erst kürzlich im Januar 2025 seine neueste S25-Serie vorgestellt. Als Nächstes folgen die neuen Fold- und Flip-Smartphones sowie das S25 Edge, das bisher dünnste Smartphone von Samsung.

Was haltet ihr von einer solchen Kamerafunktion? Was sollten Smartphone-Hersteller noch verbessern? Schreibt es einfach unten in die Kommentare!