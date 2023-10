Samsung kündigt günstigere Version seines Top-Handys und zwei Tablets an - das müsst ihr wissen

Das Samsung Galaxy S23 FE ist eine beschnittene Variante des Galaxy S23 zu einem günstigeren Preis. (Bild: Samsung)

Samsungs Fan-Editionen bekommen wieder Zuwachs: Der koreanische Hersteller stellt ein Handy und zwei Tablets vor, die vor allem durch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis punkten sollen. Alle drei Geräte erscheinen diesen Monat.

Samsung Galaxy S23 FE

Auf der Rückseite gibt es auch hier ein Triple-Kamera-System. (Bild: Samsung)

Den Anfang macht das Galaxy S23 FE - eine günstigere Version des Samsung Galaxy S23. Das Handy bietet Interessierten einen kostengünstigen Einstieg in das Galaxy-System und bietet trotzdem Specs und Features, die man üblicherweise nur in teuren Flaggschiffen findet.

Gehäuse: Äußerlich ist das Galaxy S23 FE kaum vom Galaxy S23 oder S23 Plus zu unterscheiden. Sie sehen sich zum Verwechseln ähnlich. Wie auch bei den teureren Handys ist das Galaxy S23 FE dank einer IP68-Zertifizierung gegen das Eindringen von Staub abgedichtet und wasserfest.

Bildschirm: Das Display hat eine Diagonale von 6,4 Zoll und bietet eine Auflösung von 1080 x 2340 Pixeln. Das AMOLED 2X-Panel bietet außerdem eine hohe Bildschirmwiederholrate von 120 Hz. Diese kann adaptiv zwischen 60 und 120 Hz angepasst werden.

Kamera: Wie beim Galaxy S23 findet ihr auch in der Fan Edition drei Kameras auf der Rückseite:

Hauptkamera: 50 Megapixel

Ultraweitwinkel: 12 Megapixel

Tele: 8 Megapixel mit 3-fach-Zoom

Selfie-Kamera: 10 Megapixel

Leistung und Speicher: Im Gegensatz zu den »gewöhnlichen« S23-Modellen muss man beim Prozessor einen kleinen Kompromiss eingehen. Statt des Snapdragon 8 Gen2 for Galaxy, werkelt im Inneren der Fan Edition der ältere Snapdragon 8 Gen1. Dieser ist aber keineswegs leistungsarm und sollte für die meisten Spiele und Apps genügend Leistung mitbringen.

Zuvor gab es ein Gerücht, dass das Galaxy S23 FE hierzulande mit einem Exynos-Chip anstelle des Qualcomm Snapdragon erscheinen wird. Zu diesem gibt es weder eine Bestätigung noch einen Gegenbeweis - für diese Info müssen wir uns wohl noch etwas gedulden.

Der Prozessor wird jedenfalls von 8 GByte Arbeitsspeicher unterstützt. Speicheroptionen gibt es zwei: 128 und 256 GByte. Erweiterbar ist er leider nicht.

Akku und Laden: Das Galaxy S23 FE hat einen 4.500 mAh-Akku, der innerhalb von 30 Minuten zur Hälfte aufgeladen werden kann. Dafür ist ein 25-Watt-Netzteil erforderlich. Gepaart mit der Effizienz des Snapdragon 8 Gen1, sollte das Handy auf eine gute Akkulaufzeit kommen.

Preis und Release: Das Galaxy S23 FE erscheint am 26. Oktober und wird in der 128 GB-Variante 600 US-Dollar kosten. Europreise sind noch nicht bekannt.

Galaxy Tab S9 FE und Galaxy Tab S9 FE Plus

Äußerlich unterscheiden sich die neuen Tablets kaum von den Non-Fan-Editionen. (Bild: Samsung)

Zusätzlich zum Handy erscheinen auch zwei Samsung-Tablets als Fan-Edition. Wie auch beim S23 FE sehen die beiden Tablets den Non-Fan-Edition-Versionen zum Verwechseln ähnlich.

Die wichtigsten Daten auf einem Blick:

Galaxy Tab S9 FE Galaxy Tab S9 FE Plus Bildschirmgröße 10,9 Zoll 12,4 Zoll Bildschirmtyp LCD LDC Bildschirmauflösung 2303 x 1440 2560 x 1600 Bildschirmwiederholrate 90 Hz 90 Hz Prozessor und GPU Exynos 1380 mit Mali-G68 Exynos 1380 mit Mali-G68 Kamerasystem Hauptkamera: 8 MP

Selfie-Kamera: 12 MP Hauptkamera: 8 MP

Ultraweitwinkel: 8 MP

Selfie-Kamera: 12 MP Speicher und RAM 128 GB / 6 GB

256 GB / 8 GB

Erweiterbar mit MicroSD 128 GB / 8 GB

256 GB / 12 GB

Erweiterbar mit MicroSD Akku 8.000 mAh

45-Watt Schnellladen 10.090 mAh

45-Watt Schnellladen Software Android 13 Android 13 Schutz IP68 IP68 S-Pen Inklusive Inklusive

Die beiden Tablets erscheinen schon am 10. Oktober. Das Galaxy Tag S9 FE startet ab 450 US-Dollar. Den Preis vom Galaxy Tab S9 FE Plus nennt Samsung bisher nicht.

Was haltet ihr von den neuen FE-Editionen von Samsung? Wie findet ihr die angepeilten Preise und dafür gebotene Features und Specs? Würdet ihr zu den Geräten greifen oder fehlt euch an diesen etwas Wichtiges? Oder ist der Preis vielleicht trotzdem noch zu hoch angesetzt? Besitzt ihr vielleicht selbst ein Galaxy-FE-Handy und könnt ihr eure Erfahrung darüber berichten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!