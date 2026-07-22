Gute Nachrichten für Samsung-Fans: Das S27 wird wohl eines der meistgewünschten Features bekommen

Eine höhere Akkukapazität beim S27 Ultra wird immer wahrscheinlicher. (Bild: Patrick S. / GameStar Tech).

Samsung stellt seine Foldables nicht nur strategisch neu auf. Der Hersteller spendiert diesen Geräten eines der meistgewünschten Features der Community: einen größeren Akku auf Silizium-Kohlenstoff-Basis.

Seit dem S20 Ultra verbaut Samsung in seinen teuren Flaggschiff-Modellen nahezu identische Akkus mit 4.400 mAh (Fold 7) beziehungsweise 5.000 mAh (S26 Ultra).

In Foren oder auf Reddit gibt es zahlreiche Threads, in denen Nutzer ihren Wunsch nach größeren Akkus äußern. Nun haben die Südkoreaner reagiert.

Galaxy Fold8 und Fold8 Ultra mit größeren Akkus

Das ist passiert: Mit dem Unpacked-Event am 22. Juli hat Samsung sein neues Foldable-Trio vorgestellt: Das Z Fold8 Ultra, das Z Fold8 und das Z Flip8.

Das Fold8 mit einem buchartigen Formfaktor ist dabei das taufrischste Modell. Wir durften das Gerät bereits in den Händen halten: Seitdem ich das neue Galaxy Z Fold8 in der Hand hatte, kommt mir jedes andere Falt-Handy falsch vor.

Neben dem Formfaktor werdet ihr auf der Spec-Liste beim Akku haltmachen. Samsung verbaut nämlich einen Silizium-Kohlenstoff-Akku mit 4.800 mAh.

Das Ultra-Modell kommt dabei auf 5.000 mAh. Beim Fold7 setzte Samsung im letzten Jahr noch auf herkömmliche Silizium-Akkus mit einer Größe von 4.400 mAh.

Das Galaxy Fold8 ist sowohl im eingeklappten als auch im ausgeklappten Zustand deutlich breiter als das Z Fold8 Ultra. (Bild: Patrick S./GameStar Tech)

Doch was genau sind Silizium-Kohlenstoff-Akkus? Stark vereinfacht ausgedrückt, ermöglichen sie aufgrund der höheren Energiedichte von Silizium größere Akkukapazitäten in vergleichbar kleinen Gehäusen.

So kommt das Fold8 Ultra trotz des größeren Akkus auf eine Dicke von 4,1 Millimetern (aufgeklappt). In Kombination mit dem effizienten Snapdragon 8 Elite Gen5 dürfte die Akkulaufzeit besser ausfallen als beim Z Fold7.

Vorgeschmack auf das Galaxy S27

Mit Blick auf die Einführung der neuen Akkutechnologie ergibt sich eine fast schon logische Konsequenz: Samsung wird wohl bei der S27-Reihe ebenfalls auf die neue Technologie setzen.

Seit dem S20 Ultra im Jahr 2020 verbaut der Hersteller jedes Jahr einen 5.000 mAh großen Akku. Damit wird 2027 folglich Schluss sein. Neben der neuen Akkutechnologie scheint Samsung noch einiges mehr zu planen.

So ist unter anderem von einer variablen Blende, einer überarbeiteten Frontkamera und einem Pro-Modell statt des Plus-Modells die Rede. Auch das Kameraelement auf der Rückseite soll überarbeitet werden, sodass die 3x-fach-Telekamera entfällt.

Bis zur Vorstellung der kommenden Samsung-Flaggschiffe wird aber noch einige Zeit vergehen. Für gewöhnlich stellt der Hersteller seine S-Reihe im Januar oder Februar vor. Dennoch lesen sich die bisherigen Leaks und Gerüchte sehr vielversprechend.