Witcher-Ersatz und 100 Prozent positiv: In den Netflix-Charts findet ihr aktuell eine düstere Fantasy-Serie, die Kritiker lieben

Falls ihr eine neue Fantasy-Serie sucht, könnte The East Palace etwas für euch sein. Bildquelle: Netflix

Während einige gespannt auf den Release von The Witcher Staffel 5 warten, können andere die Live-Action-Adaption wohl nicht schnell genug wieder vergessen. Für beide Gemüter haben wir jetzt eine gute Ablenkung parat: The East Palace.

Die südkoreanische Dark-Fantasy-Serie hat sich gleich nach ihrem Release am 17. Juli einen Platz in den deutschen Netflix-Charts gesichert und steht dort aktuell an siebter Stelle (Stand: 22. Juli). Auf Rotten Tomatoes erhält The East Palace von Kritikern aktuell 100 Prozent und von Zuschauern 90 Prozent positive Kritiken.

In The East Palace wird der arrogante Geisterjäger Gu-cheon (Nam Joo-hyuk) vom König damit beauftragt, die Geheimnisse eines verfluchten Palastes zu enthüllen. Unterstützt wird er dabei von der unscheinbaren Hofdame Saeng-gang (Roh Yoon-seo), die die Stimmen der Verstorbenen hören kann.

Der Trailer vermittelt derweil eine genauso düstere Atmosphäre, wie es Spieler und Spielerinnen normalerweise von Silent Hill gewohnt sind. Natürlich geht es hier nicht nur um die gruseligen Kreaturen, die in der Geisterwelt lauern, sondern auch um kaiserliche Intrigen:

1:31 Neue Serie auf Netflix sieht aus wie Silent Hill mit Schwertern und Fantasy-Fans sind schon jetzt begeistert

Autoplay

Was macht The East Palace zu einer guten The-Witcher-Alternative?

Gu-cheon und Geralt von Riva sind beide ausgezeichnete Schwertkämpfer und müssen sich konstant mit Geistern und anderen übersinnlichen Kreaturen herumschlagen. Anders als Geralt kann der Geisterjäger jedoch in der Geisterwelt selbst wandeln und dort über die gequälten Kreaturen richten.

The East Palace fasziniert, dabei vor allem mit einer enorm düsteren Stimmung und gruselig-schönen Kulissen. Die Serie bedient sich an der koreanischen Folklore, die die Geschichten von rachsüchtigen Geistern und verlassenen Seelen umfasst.

Genau wie Geralt tötet Gu-cheon aber nicht einfach drauflos, sondern muss mit feinster Detektivarbeit die verstrickten Tragödien und das Leid der Monster entschlüsseln, um sie letztendlich zu erlösen/besiegen.

Die erste Staffel von The East Palace umfasst acht Folgen, die jeweils 46 bis 59 Minuten dauern. Werdet ihr in die Serie einmal reinschauen? Oder habt ihr das vielleicht sogar schon gemacht? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!

Ansonsten findet ihr in der obigen Linkbox noch weitere Empfehlungen für einen entspannten Abend auf der Couch mit euren liebsten Snacks.