Liebes Steam, wir tauschen unsere halbe Bibliothek gegen diese 7 fehlenden Highlights unserer Kindheit

Einige Klassiker unserer Kindheit fehlen auf Steam bis heute - zum Teil wegen ausgelaufenen Lizenzen.

Denkt ihr auch manchmal wehmütig an eure Kindheit und wünscht euch einige dieser hervorragenden Spiele zurück, die ihr damals stundenlang gespielt habt? Mit Lego: Star Wars, dem Moorhuhn und Co. verbindet wohl nicht nur unser Autor Jesko viele schöne Erinnerungen.

Während wir damals noch mühselig CDs gesammelt haben, sind viele Spieleklassiker heutzutage nur einen Mausklick entfernt. Über die Jahre haben es auch viele Spieleklassiker aus unserer kollektiven Kindheit auf Steam geschafft - aber eben nicht alle. Teils, weil die Markenlizenzen erloschen sind; teils, weil es die Hersteller gar nicht mehr gibt oder der erwartete Gewinn mit einem solchen Oldie nicht die Kosten einer Steam-Version decken würde.

Deswegen verschwinden manche Spiele aus der Analog-Ära im Reich des Vergessens. Auf Reddit sorgte kürzlich ein Thread für Aufmerksamkeit, in dem Nutzer über genau solche Spiele diskutierten - also Titel von früher, die es niemals auf Steam geschafft haben.

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Mit dabei waren Antworten wie Die Simpsons: Hit & Run, Fable 2, Black & White, diverse ältere Need for Speed-Teile oder ein gewisses Herr der Ringe-Strategiespiel, zu dem wir gleich noch kommen.

Natürlich haben auch wir innerhalb der GameStar-Redaktion die Köpfe zusammengesteckt und präsentieren auch hier eine Auswahl unserer unsterblichen Kindheitsklassiker, die wir bis heute schmerzlich auf Steam vermissen.

Der Herr der Ringe: Die Schlacht um Mittelerde 2

9:45 Herr der Ringe - Die Schlacht um Mittelerde war einfach ein grandioses Erlebnis!

Autoplay

Entwickler: EA Los Angeles | Genre: Echtzeit-Strategie | Release: März 2006

Jesko Buchs: Wer mich kennt weiß, dass ich mit Strategiespielen eigentlich relativ wenig am Hut habe. Das Managen von Produktionsketten und das richtige Aufstellen von Einheiten auf dem Schlachtfeld überfordert mich regelmäßig und hat dafür gesorgt, dass ich schon so einigen Genre-Vertretern den Laufpass gegeben habe. Ein Strategiespiel hat sich aber dennoch einen festen Platz in meinem Herzen erkämpft. Denn Schlacht um Mittelerde 2 ist nicht nur wunderbar einfach, sondern spielt auch noch in meinem absoluten Lieblings-Fantasy-Universum.

In puncto taktischem Tiefgang könnt ihr die Schlacht um Mittelerde nicht mit einem Total War vergleichen. Dafür haut ihr euch verdammt kurzweilig und intuitiv mit den Armeen der Tolkien-Welt auf die Mütze. Im Gegensatz zu Teil 1 könnt ihr in Teil 2 Gebäude erstmals frei platzieren und per DLC mit der Fraktion des Hexenkönigs von Angmar in die Schlacht ziehen. Obendrein gibt's zwei Einzelspieler-Kampagnen, in denen ihr entweder mit den Zwergen für das Gute kämpft oder mit den Orks ganz Mittelerde verwüstet.

Weil Publisher EA die Lizenzrechte für Herr der Ringe 2011 verlor, haben es die beiden Teile nie auf Steam geschafft. Wie gut, dass es dank fleißiger Fans mittlerweile einen Launcher gibt, mit dem ihr Die Schlacht um Mittelerde auch auf modernen Systemen genießen könnt.

Zoo Tycoon / Zoo Tycoon 2

PLUS-Archiv 1:54 Zoo Tycoon - Unser Preview-Video von vor über 25 Jahren

Entwickler: Blue Fang Games | Genre: Aufbau / Zoo-Simulation | Release: Oktober 2001 / November 2004

Steffi Schlottag: Lasst euch nicht täuschen. Bei Steam findet ihr zwar ein Spiel mit dem Titel Zoo Tycoon: Ultimate Animal Collection. Das hat aber nichts mit den von mir heiß geliebten Spielen aus meiner Kindheit zu tun. Die gibt’s bis heute nicht auf Steam, Epic oder GOG.

Was war das damals für eine Freude, Gehege einzurichten und meinen Löwen dabei zuzusehen, wie sie ausbrechen und Leute fressen in der Sonne spielen. Und dann der technische Sprung zwischen Teil 1 und 2! Auf einmal gab es eine Besucherperspektive! Ich konnte selbst Gehege ausmisten und Elche striegeln! Dazu die liebevoll gestalteten Dekorationen, die zahlreichen Erweiterungen (sogar mit Dinos!). Ich höre heute noch die Musik irgendwo in einer Hinterkammer meines Gehirns spielen.

Damals habe ich davon geträumt, wie cool es wäre, selbst Schilder zu gestalten oder Buden zu dekorieren. Viele Jahre später erfüllte mir das großartige Planet Zoo diesen Traum. Jetzt warte ich gespannt auf Planet Zoo 2 und kann doch nicht ganz umhin, manchmal die guten alten Zeiten zu vermissen. Dü-dü-düdüd-dü, dü-dü-düü-düüüü…

No One Lives Forever & Nolf 2

PLUS-Archiv 1:48 No One Lives Forever - Test-Video

Entwickler: Monolith | Genre: Ego-Shooter | Release: November 2000 & September 2002

Phil Elsner: Die vielleicht besten Agenten-Shooter der Welt (ok, abgesehen von GoldenEye auf N64) hätten echt besseres verdient gehabt. Bis heute gibt es keine Fortsetzung, keine Neuauflage und kein Remaster dieser verlorenen Perlen. Und keine Steam-Fassung!

Dabei haben Nolf 1 und 2 das gesamte Genre in vielen Bereichen massiv nach vorn gebracht: Meisterhaftes Leveldesign mit verschiedenen Lösungswegen, schlaue KI und dieser Charme irgendwo zwischen James Bond und Austin Powers waren schlicht genial.

Und die Gadgets erst! Türen knacken mit dem Lippenstift, Gegner stealthy ausschalten mit dem Parfümfläschchen - bis heute kommen nur wenige Shooter an so viel Kreativität und Liebe zum Detail ran. Aufgrund der unklaren Urheberrechte steckt No One Lives Forever leider seit Jahren in der Lizenz-Hölle fest. Ein Jammer.

Max und Mario – Die Suche nach dem Goldschatz

Max und Mario müssen esich durch ein Schloss voller Geister kämpfen.

Entwickler: Ivanoff Interactive I Genre: Rätsel-Point-and-Click I Release: 1997

Franzi Hammerschmidt: Max und sein Mücken-Freund Mario haben mir in meinen jungen Jahren Albträume vom Feinsten beschert und nur die Pokémon-Decke meines Bruders konnte mich damals vor ihrem gruseligen Abenteuer beschützen. Trotzdem denke ich komischerweise auch über 20 Jahre später immer wieder gerne an das Spiel zurück. Die zwei tierischen Helden haben bis Mitternacht Zeit, einen verschollenen Familienschatz zu finden, der einen Paradiespark davor bewahren soll, in eine Müllhalde verwandelt zu werden.

Das knarzige, alte Schloss, in dem wir uns auf die Suche machen, wird jedoch von zahlreichen Geistern heimgesucht. Die wollen so manchen Schabernack mit uns treiben und ziehen sogar in Erwägung, uns zu verspeisen. Hinter jeder Ecke lauerte ein neues, spannendes Rätsel, die Atmosphäre innerhalb des Schlosses war düster und erdrückend. Das perfekte Spiel für eine Sechs- bis Achtjährige.

Das Allerschlimmste war für mich damals jedoch der Wettlauf gegen die Zeit. Immer wenn mein Bruder und ich es nicht geschafft haben, den Schatz zu finden, saß die Familie am Ende heulend auf einem Müllberg. Das war einfach zu viel für mein kleines Herzchen! Bis heute mag ich Passagen auf Zeit in Spielen überhaupt nicht, und ich glaube, das war die Geburtsstunde dieser Abneigung.

The Lost Files of Sherlock Holmes - The Case of the Serrated Scalpel

Entwickler: Mythos Software | Genre: Point & Click Adventure | Release: 1992

Gloria H. Manderfeld: Als Kind waren Computerspiele bei mir zu Hause Familiensache - gemeinsam mit meinem Papa verbrachte ich viele Stunden vor dem PC, während wir versuchten, knifflige Adventures zu lösen. An The Lost Files of Sherlock Holmes - The Case of the Serrated Scalpel haben wir uns teils wirklich die Zähne ausgebissen und so manches Mal nur durch knallhartes stundenlanges Ausprobieren einen Fortschritt geschafft - ohne Internet und Komplettlösungen musste man einfach selbst denken!

Da ich dieses Spiel 1992 zu Weihnachten bekommen habe, gingen prompt die gesamten Weihnachtsferien für die Lösung drauf. Angesichts eines wirklich kalten Winters habe ich das aber nie bereut. Inzwischen ist mein Papa leider nicht mehr am Leben, an die lauschige Stimmung samt gemeinsamen Rätseln und wilden Diskussionen über mögliche neue Lösungsansätze am Abendbrottisch erinnere ich mich aber bis heute gerne.

Gerade für diese wehmütigen Anflüge von Nostalgie würde ich ab und an gerne zum gezackten Skalpell samt schicker Pixeloptik und launigen Sprüchen zwischen Holmes und Watson zurückkehren - aber nein, auf Steam gibt’s das ja nicht. Für mich nach wie vor eine der besten Holmes-Umsetzungen, ganz ohne 3D-Kram und sonstige Extras, die es bei einem gut geschriebenen Adventure überhaupt nicht braucht, um einen wirklich bis zum Abspann an die Story zu fesseln.

Lego Insel 2: Der Steinbrecher kehrt zurück

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Entwickler: Silicon Dreams | Genre: Action Adventure | Release: 2001

Tillmann Bier: Mein allererster Kontakt mit Videospielen war damals Lego Insel 2. Regelmäßig bin ich damals zur örtlichen Bücherei gegangen, habe mir das Spiel ausgeliehen und es dann maximal oft verlängert. Gespielt wurde auf dem Computer meiner Schwester, wenn sie nicht da war.

Für mich war Lego Insel 2 damals das Nonplusultra. Die vielen verschiedenen Minispiele fand ich zwar zum Teil richtig schwer, und ich lernte es, das Angeln in Videospielen zu hassen. Aber es war eine faszinierende Reise durch eine für mich als Lego-Fan besonders faszinierende Welt, die mir damals noch unglaublich lang vorkam. Ich muss das Spiel unbedingt nochmal heute ausprobieren!

Nach vielen freudigen Stunden auf den Lego Inseln war mir dann auch klar, dass ich mehr Spiele ausprobieren wollte. Die Bücherei hatte nur wenig Auswahl, über einen Freund kam ich dann aber an Anno 1602. Danach kam dann Oblivion und spätestens dann war ich vollkommen dem Gaming verfallen.

Ein Fall für Mütze & Co.

In meinem Hauptquartier haben ich und meine NPC-Freunde viel Zeit damit verbracht, Fälle zu lösen.

Entwickler: Tivola Verlag I Genre: Detektivspiel/Point-and-Click-Adventure I Release: 1997

Franzi Hammerschmidt: Einmal im Leben so eine richtig coole Detektivin sein und am laufenden Band spannende Fälle lösen. Jap, damit habe ich mir als Kind ebenfalls die Zeit vertrieben – nur meine Erfolgsquote war leider nicht wirklich hoch. Bis zum Ende von Ein Fall für Mütze & Co. bin ich nämlich nie gekommen und das, obwohl hier das Wohl eines Hundes auf dem Spiel steht! Denn der kleine Vierbeiner einer Milliardärstochter wurde gekidnappt und ich muss mit meiner Spürnase herausfinden, wohin er verschleppt wurde.

Die Charaktere innerhalb der Spielwelt sind herrlich skurril und teilweise unbeabsichtigt witzig, was tatsächlich perfekt zu der leicht düsteren Stimmung des Spiels passt. Daraus ergibt sich demnach ein cooler Mix aus TKKG für Jüngere und einem leichten Schauer-Krimi für verregnete Nachmittage. Ach, Mann – was würde ich nicht alles dafür geben, um den kleinen, struppigen Hund endlich zu retten und mein damaliges Versagen als Detektivin wiedergutzumachen!

Nachdem ihr nun unsere sieben Kindheitsklassiker kennengelernt habt, wollen wir jetzt von euch wissen: Welche Spiele von früher vermisst ihr schmerzlich auf Steam - oder überhaupt in anderen digitalen Shops?

Schreibt uns eure Antworten und was ihr mit diesen Spielen verbindet, wie immer gerne in die Kommentare. In der obigen Linkbox findet ihr derweil ein paar andere aktuelle Neuigkeiten zu Spielen auf Steam.