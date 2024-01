Samsung stellt revolutionäre Monitore vor und rudert dann schnell wieder zurück

Samsungs The Link. Mit dem schlichten Design soll der Schreibtisch ordentlicher aussehen. Bild: Samsung)

Samsung hat auf der CES 2024 neue Monitore angekündigt, die angeblich nahtlos und ohne Kabel aneinander angeschlossen werden können. Die Bildschirme sollen den Namen The Link tragen und das PC-Setup ordentlicher aussehen lassen.

In einer Pressemitteilung hat Samsung mehrere Versprechen gegeben, wie zum Beispiel »die weltweit dünnsten und leichtesten 4K 32-Zoll LED-Monitore«, die man »mit Pogo-Pins verketten« kann (via DigitalTrends).

Schon kurz darauf hat Samsung diese Aussagen zurückgezogen. Doch was bleibt übrig von den Anti-Kabelsalat-Bildschirmen?

CES 2024: The Link

Samsung will ein bestimmtes Problem auf den Schreibtischen dieser Welt lösen: »ungleichmäßige« und »unpassende« Bildschirme sollen durch einheitliche Modelle ersetzt werden. So die Idee von The Link.

Die Bildschirme sollen kabellos aneinander gereiht werden können und sehen auf dem ersten offiziellen Bild (ganz oben) sehr dünn aus und zeigen ein Design, das die dünnen Screens nahtlos mit dem Standbein verbindet.

Viel mehr ist noch nicht über die Bildschirme bekannt. Im Vergleich zu vielen anderen Produkten auf der CES, die oft nur Konzepte zeigen oder nicht für Endverbraucher gedacht sind, soll The Link tatsächlich auf dem Markt erscheinen. Nur nicht so wie ursprünglich angekündigt.

Laut der ersten Ankündigung von Samsung sollte es sich dabei um die bisher dünnsten 4K-Bildschirme weltweit handeln, die ihr angeblich per Steckverbindung (Pogo-Pins) aneinander anschließen könnt.

Doch diese Aussage hat Samsung revidiert. Mittlerweile wird The Link nur noch als »super-dünn« bezeichnet und zu den zuvor erwähnten Pogo-Pins findet man gar nichts mehr.

Abgesehen von der ersten Ankündigung und der Korrektur schweigt Samsung bisher zu ihrem neuen Produkt. Wieso ausgerechnet die Pins nicht mehr erwähnt werden, bleibt bisher also ein Rätsel.

Die Menschen hinter der CES scheinen allerdings recht angetan zu sein: The Link konnte den Award für »Best of Innovation« abräumen. In der Beschreibung von The Link auf der Award-Webseite ist allerdings noch eine Beschreibung mit den alten Angaben zu finden.

Wir gehen davon aus, dass wir im Laufe der CES noch mehr zu The Link erfahren werden

Was sagt ihr zum Design der neuen Samsung-Bildschirme? Seht ihr Potenzial für euer Setup zu Hause oder auf der Arbeit? Stören euch ungleichmäßige Bildschirme auf dem Schreibtisch? Nutzt ihr überhaupt mehrere Bildschirme oder gehört ihr zur Fraktion Ultrawide-Screen? Schreibt uns eure Meinungen und Erfahrungen gerne unten in die Kommentare!