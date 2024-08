Keine günstigen TVs mehr? Samsung hat eine wichtige Andeutung über seine zukünftigen OLED- und Mini-LED-TV-Pläne gemacht

Samsungs Mini-LED-TVs, vom Unternehmen Neo QLED genannt, sollen auch weiter im Fokus stehen. (Bild: Samsung)

Was Samsung in seinem ersten Quartalsbericht andeutete, scheinen sie mit dem zweiten nun zu bestätigen: Der Fokus soll in vorhersehbarer Zukunft auf großen OLED-TVs liegen. Diesen Hinweis ließ das Unternehmen in einem Statement fallen.

Warum das wichtig ist: Samsung ist einer der größten TV-Hersteller der Welt. Fokusverschiebung auf bestimmte Technologien könnte viel Einfluss auf den TV-Markt nehmen. Andere Hersteller werden im Falle dessen den Non-Premium-Bereich bedienen müssen.

Im Detail: Nachstehend lest ihr die vermutlich wichtigste Aussage des gesamten Statements.

In der zweiten Hälfte des Jahres 2024 dürfte sich die Gesamtmarktnachfrage aufgrund der steigenden Nachfrage nach QLED-, OLED- und Großbildfernsehern weiter erholen. Der Geschäftsbereich Visual Display wird die Nachfrage in der Hochsaison durch die Umsetzung von Verkaufsprogrammen nutzen, die sich auf Premium- und großformatige Fernsehgeräte konzentrieren.

OLED war erst spinnefeind, aber anscheinend haben sich Samsungs OLED-Modelle S95D und S90D im ersten Halbjahr 2024 besser verkauft, als der Techriese angenommen hatte. Genaue Zahlen nennt das Unternehmen nicht, aber der Fokus auf TVs mit organischen Pixeln lässt das vermuten.

Mini-LED ist ebenfalls obenauf. Bei Samsung heißen diese TVs Neo QLED, auch hier will das Unternehmen am Ball bleiben, da viele andere Hersteller – vor allem Sony mit seinem Bravia 9 – die Technologie weiter vorantreiben werden.

Ein Paradoxon bleibt: Obwohl Samsung auf großformatige Fernseher setzen will, steht 8K wohl nicht mehr zur Debatte. Das sah im Frühjahr noch anders aus.

1:16 Was ist 4K und braucht ihr 8K?

Sollte sich Samsungs aus dem Budget-Markt zurückziehen, dann ist dort mehr Platz für andere Marken. TCL oder Hisense aus China werden diese freigewordene Nische sicherlich liebend gern besetzen.

Samsung möchte bis auf Weiteres auf große und teure Fernseher setzen, weil sich günstige Geräte nicht ausgezahlt haben. Was haltet ihr davon? Seid ihr Besitzer eines Samsung-TVs und seid zufrieden? Würdet ihr ein Einsteigermodell auch von TCL, Hisense oder einem Mitbewerber kaufen? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.