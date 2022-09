Vom Tablet zum Monitor: Samsungs Slidable zeigt, wo die Zukunft von Displays liegt

Auf dem InnovatiON-Event von Intel hat nicht nur der Veranstalter, sondern auch Samsung für ordentlich Aufsehen gesorgt. Denn der koreanische Hersteller hat im Rahmen der Präsentation ein ausziehbares PC-Display präsentiert.

Noch handelt es sich dabei nur um einen Prototypen. Aber wenn es nach Samsung geht, soll die neue Technologie, mit der sich ein Bildschirm dynamisch von 13 auf 17 Zoll ausziehen lässt, das nächste große Ding sein. Einen griffigen Namen hat man sich bei Samsung für die Technologie natürlich auch schon überlegt: Slidable sollen die Auszieh-Displays heißen.

Wer jetzt an einen Vergleich zu Foldables, also Falt-Bildschirmen, zieht, liegt genau richtig. Denn die werden von Slidables abgelöst. Zumindest meint das der CEO von Samsung Displays, JS Choi, und konstatiert: Foldable is gone.

Anders sehen wird das wohl Google. Gerüchten zufolge arbeitet man dort gerade an einem eigenen faltbaren Pixel Fold. Was wir darüber bereits wissen, findet ihr in unserem Artikel zum Thema:

Samsung Slidable: Aus 13 werden 17 Zoll

In der Praxis lässt sich das Display, dessen Diagonale im eingefahrenen Zustand 13 Zoll beträgt, einfach auseinanderziehen. Die beiden seitlichen Rahmen fahren dabei auseinander und schaffen so ein 17 Zoll großen Rahmen.

Das Display rollt sich währenddessen mit aus, wie ihr um unten verlinkten Video ab Minute 51:33 sehen könnt. Das auf dem Display gezeigte Standbild passt sich dabei an die neuen Größenverhältnisse an.

Das Display soll dabei zukünftig laut Samsung vor allem im Umfeld von kleinen Rechnern in Tablet-Größe zum Einsatz kommen und für mehr Mobilität sorgen. Vor allem für Convertibles, die zwischen Tablet und Notebook wechseln, könnte diese Technologie einen Mehrwert darstellen.

Samsungs Slidable-Display ist neu, und doch schon lange da

Von Displays, die sich dynamisch ausrollen und so in der Größe anpassen lassen, hören wir mit Samsungs Slidable nicht zum ersten Mal.

Bereits in der Vergangenheit hatte verschiedene Hersteller wie LG und Oppo derartige Konzepte für neue, ausziehbare Smartphones vorgestellt. Keines dieser Produkte kam jedoch jemals zur Marktreife.

Samsung ist jedoch der erste Hersteller, der einen Prototypen für PC-Displays vorstellt und sich nicht auf den Smartphone-Markt ausrichtet. Ob und wann wir hier jedoch mit einem echten Produkt rechnen können, steht noch in den Sternen. Optimisten könnten bereits auf erste Hands-on-Erfahrungen auf der CES 2023 im Januar hoffen.

Neben Samsung hat auf dem InnovatiON-Event vor allem auch Intel neue Produkte gezeigt. Die beiden wichtigsten Ankündigungen für Spieler? Neue Prozessoren und Intels Flaggschiff-Grafikkarte. Wir haben euch die wichtigsten Infos zu beiden zusammengeschrieben.

Sind Slidables der nächste große Schritt nach faltbaren Bildschirmen? Oder nur eine Spielerei, der in ein paar Jahren niemand hinterherweint? Und wann rechnet ihr mit einem ersten Produkt, dass den Prototypen zur Serienreife bringt? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!