Rücksichtslos wie Saurons Turm aus Der Herr der Ringe - nur in echt: der neue Mega-Turm Discovery aus Saudi-Arabien

Ob der Discovery Tower nach Vollendung wirklich so romantisch das Sonnenlicht einfangen wird, bleibt abzuwarten. (neom.com)

Mit dem Discovery Tower soll eine neues, extravagantes Hochhaus im Nordwesten von Saudi-Arabien entstehen. Die in der Planungsphase befindliche Konstruktion kann zwar in puncto Höhenmetern keine neuen Rekorde aufstellen, doch in seiner Machart erinnert das Bauwerk an etwas, was einer Fantasy-Welt von Herr-der-Ringe-Autor J. R. R. Tolkien entstammen könnte.

Wir berichten euch, was über den Discovery Tower bisher bekannt ist.

Was ist der Discovery Tower?

In den bisher einsehbaren Vorschaubildern mutet das Gebäude wie aus Kristall an.

Einmal fertiggestellt, soll der Turm 330 Meter hoch in den Himmel ragen. Verglichen mit den höchsten Gebäuden der Welt wie Burj Khalifa (828 Meter), Shanghai Tower (632 Meter) oder dem Abraj Al-Bait Clock Tower (601 Meter) kann es der angedachte Kristallturm also bei weitem nicht mit der Konkurrenz aufnehmen - zumindest was die Höhenmeter angeht.

Im Rahmen eines Postings auf der Microblogging-Plattform X (ehemals Twitter), stellt der Architekt Luis Lope De Toledo ein Bild des Discovery Towers neben ein Bild von Saurons Turm aus Der Herr der Ringe.

Er schreibt:

»Links der neueste gläserne Wolkenkratzer von Zaha Hadid in Saudi-Arabien. Rechts Saurons Turm, der viel mehr Rücksicht auf seine Umgebung nimmt.«

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Nach Fertigstellung soll der Discovery Tower, so heißt es auf der dazugehörigen Webseite, nicht nur irgendein Hochhaus sein, sondern auch »eine reichhaltige Plattform für Technologie-getriebene, künstlerische Inhalte und Erlebnisse darstellen«.

Konkret dürfe damit ein an das Gebäude angebundenes Freiluftmuseum gemeint sein, aber auch Shopping-Möglichkeiten und Restaurants sollen geboten werden.

Ein weiteres Konzeptbild des visionierten Turms. (neom.com)

Wo soll der Discovery Tower stehen?

Erstmal gebaut, soll der Discovery Tower Bestandteil des künstlichen Ski-Ressorts namens Neom Trojena sein. Geplant ist Neom Trojena als Reiseziel für Skifahrer.

Genauer soll sich der Discovery Tower auf einer Bergspitze befinden, von wo aus ein künstlich ausgehobener See überblickt werden kann.

Innerhalb von Neom Trojena soll der Discovery Tower nur eines vieler beeindruckender Gebäude sein, untergebracht auf einer Fläche von 60 Quadratkilometer. Zum Vergleich: Das entspricht 2,8 Mal der Fläche des Frankfurter Flughafens, oder 17,2 Mal der Fläche des Central Parks in New York.

Nach Fertigstellung erwartet die Besucher nach Schätzung der Verantwortlichen eine insgesamt 36 Kilometer lange Skipiste, beziehungsweise mehr als 3.600 Hotelzimmer und Appartements.

Die offizielle Webseite neom.com bietet eine der wichtigsten Fakten rund um das Bauprojekt - wahlweise auch auf Deutsch.

Wer steckt hinter dem Discovery Tower?

Ausgedacht hat sich das Großprojekt Zaha Hadid Architects. Das irakisch-britische Architekturbüro hat sich in der Vergangenheit wiederholt mit futuristischen Bauwerken hervorgetan, deren Alleinstellungsmerkmal kurvige Fassaden und scharfe Kanten sind. Als Baumaterialien kommen bei Zaha Hadid Architects bevorzugt Zement und Stahl zum Einsatz.

Eine Auswahl der faszinierendsten Bauwerke, unter der Führung von Zaha Hadid Architects, umfasst ein Feuerwehrhaus in Deutschland, eine Schwimmhalle in London und das Wissenschaftszentrum Phaeno Science Center in Wolfsburg.

Einige weitere, beeindruckende Bauprojekte: Ein weiterer Bau aus Saudi-Arabien, über den jüngst berichtet wurde, ist der Jeddah Tower. Dieser soll nach Fertigstellung eine Höhe von 1.000 Metern erreichen, damit den aktuellen Wolkenkratzer-Rekordhalter um rund 170 Meter übertreffen.

Daneben beeindruckt der würfelförmige Wolkenkratzer Mukaab mit einer Breite von 400 Metern. Das verantwortliche Unternehmen New Murabba Development Company wirbt damit, Mukaab könne ganze 20 Empire State Building in sich aufnehmen.

Apropos: Wer sich für Städtebau interessiert, seine Bauprojekte aber lieber im virtuellen Raum abwickelt, könnte sich für das aktuelle Cities: Skylines 2 begeistern. Mehr dazu erfahrt ihr im folgenden Video.

Beeindruckt euch das neueste, in den Startlöchern stehende Bauprojekt aus Saudi-Arabien? Habt ihr auch den unfassbar hohen Jeddah Tower, den würfelförmigen Monumentalbau Mukaab mit Spannung verfolgt, wie jetzt den Kristallturm Discovery Tower? Oder lassen euch solche Prunkbauten eher kalt? Schreibt uns eure Meinung hierzu gerne in die Kommentare.