Eine der ersten Schulen der Welt ersetzt Lehrer durch KI – und das mit nur zwei Schulstunden am Tag

So oder so ähnlich könnte das Lernen in Michigan bald aussehen.

In den USA sorgt eine neue Form des Unterrichts für Aufsehen: Die Unbound Academy, eine Charter-Schule in Arizona, hat das Konzept des klassischen Schulunterrichts auf den Kopf gestellt.

Statt Lehrkräften übernimmt hier künstliche Intelligenz die Vermittlung von Unterrichtsstoff – und das nur für zwei Stunden pro Tag (via Gizmodo).

Lernen in zwei Stunden

Wie funktioniert das? Das Konzept der Unbound Academy, das bereits in einer Privatschule in Texas erprobt wurde, basiert auf sogenannten personalisierten Lernprogrammen von Anbietern wie IXL und Khan Academy.

Die KI analysiert dabei nicht nur die Antworten der Schüler, sondern auch die Zeit, die sie für Aufgaben benötigen. Auch »emotionale Hinweise« sollen analysiert werden. Ziel ist es, den Lernstoff individuell an den optimalen Lernstand jedes Kindes anzupassen und so Frustration oder Langeweile zu vermeiden.

Ist dann schon Schulschluss? Nicht ganz. Nach zwei Stunden KI-gestütztem Lernen widmen sich die Schüler in Workshops »Life Skills« wie Finanzkompetenz, öffentliches Sprechen, Zielsetzung, Unternehmertum und Problemlösung. Anstelle klassischer Lehrkräfte stehen ihnen dabei sogenannte »Guides« zur Seite.

Kritik und Zweifel an der Effektivität

Die Befürworter des Modells, darunter die Betreiber der Unbound Academy und Unterstützer wie die Bill- und Melinda-Gates-Stiftung, argumentieren, dass Schüler mit diesem Ansatz doppelt so viel lernen können wie in traditionellen Schulen, obwohl sie weniger Zeit darauf verwenden.

Experten zweifeln an den Behauptungen, da einige Aussagen über die Effektivität dieser Methode allein von den Experimenten der texanischen Schule beziehen, die das Modell bereits nutzt. Das sei nicht ausreichend.

Auch der Verzicht auf menschliche Lehrkräfte stößt auf Kritik (via Education Week). Viele sehen in der persönlichen Beziehung zwischen Lehrer und Schüler eine zentrale Komponente der Bildung, die durch KI nicht ersetzt werden kann. Auch Datenschutz und der Einfluss der Technologiebranche auf die Schüler sind Argumente gegen das System.

