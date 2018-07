Apple hat für iOS 12 eine neue Funktion namens Screen Time angekündigt. Mithilfe dieses Features sollen Nutzer künftig die mit dem jeweiligen iOS-Gerät verbrachte Zeit besser überwachen können. Das soll unter anderem dazu dienen, Suchtverhalten vorzubeugen.

Screen Time liefert dem Anwender dafür detaillierte Aktivitätsberichte, die die in Apps verbrachte Zeit pro Tag und Woche aufschlüsselt. Dabei lassen sich die entsprechenden Übersichten in einzelne Apps und App-Kategorien einteilen. Außerdem zeigt Screen Time an, wie oft jemand sein iPhone oder iPad in die Hand nimmt oder wieviele Mitteilungen ein Nutzer innerhalb eines bestimmten Zeitraums erhält.

Auf Basis der Aktivitätsberichte können Nutzer entscheiden, mithilfe spezifischer App-Limits die in einzelnen Apps verbrachte Zeit zu beschränken. Screen Time zeigt dann kurz vor Ablauf des Zeitlimits eine entsprechende Meldung an. Diese Funktion ist vermutlich vor allem für Eltern gedacht, die ihren Kinden entsprechende Grenzen setzen möchten.

Screen Time soll ab Herbst 2018 zusammen mit iOS 12 für alle iOS-Nutzer verfügbar sein. Bis dahin können Interessierte an einer Software-Beta teilnehmen, für die man sich über die entsprechende Beta-Webseite anmelden kann.