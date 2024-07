The Boys: Über den Kuss zweier Fan-Lieblinge musste auch ein Star der Serie »ein bisschen jubeln«

Eine ganz bestimmte Szene im Finale von The Boys: Staffel 4 dürfte Fans ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert haben. Bildquelle: Amazon Studios

Staffel 4 von The Boys endet desaströs für die Helden (also nicht die Supes) der Serie. Vor dem großen Finale in Staffel 5 gibt es aber zumindest einen kleinen Lichtblick für Fans: Frenchie (Tomer Capone) und Kimiko (Karen Fukuhara) haben es endlich auf die Reihe gekriegt, ihre Liebe füreinander einzustehen.

Endlich Kim-Chie ...

Und darauf haben nicht nur Zuschauer gewartet, sondern auch die Kimiko-Darstellerin persönlich. Im Interview mit The Wrap verrät sie, dass sie Kim-Chie schon seit dem Start von The Boys vor knapp fünf Jahren miteinander verkuppeln wollte:

Ich habe sie von Anfang an miteinander geshipped. Ich bin also echt froh, dass es endlich zu Kim-Chie gekommen ist. Ich bin wahnsinnig glücklich darüber!

Der Weg zur Romanze zwischen den beiden war definitiv kein leichter. Zwischen Kimiko und Frenchie bestand zwar von Anfang an eine Verbindung, doch beide hatten ihren jeweils eigenen Berg an Trauma zu bewältigen, bevor sie zueinanderfinden durften.

Natürlich gab es im Vorfeld von beiden Seiten jeweils eigene Annäherungsversuche, doch laut Fukuhara begegnen sich Frenchie und Kimiko in Staffel 4 diesbezüglich endlich auf Augenhöhe:

Ich glaube, ich habe ein bisschen gejubelt, als ich [das Drehbuch] dazu gelesen habe, weil es endlich passiert ist. Ich denke, wir haben einen Schimmer davon in Staffel 3 während der Musical-Sequenz durchblitzen sehen, aber das stellte sich nur als Traumsequenz heraus. Und wurde der Kuss wirklich erwidert? Ich glaube, Kimiko hat ihr Glück versucht, aber hat damit [Frenchie] so kalt erwischt, dass er sich in sich zurückgezogen hat. Ich würde also behaupten, dass das nicht zählt.

Das wurde aber auch Zeit! Bildquelle: Amazon Studios

Das Zueinanderfinden von Frenchie und Kimiko war von Anfang an ein großes Thema bei The Boys, aber spielte besonders in Staffel 4 eine tragende Rolle. Viele Zuschauer hatten jedoch das Gefühl, dass die Handlung diesbezüglich auf der Stelle tritt und waren teilweise sogar von den jeweils eigenen Story-Arcs der beiden frustriert.

... aber nicht für lange

Im Finale von Staffel 4 bleibt Frenchie und Kimiko aber nicht zu lange ihr Glück vergönnt. Homelander (Antony Starr) konnte mithilfe von Sister Sage (Susan Heyward) die Kontrolle über das Weiße Haus erlangen und somit die Boys zur Flucht zwingen.

Frenchie, Kimiko, MM (Laz Alonso) und Hughie (Jack Quaid) kommen allerdings nicht besonders weit und letztlich befinden sich nur noch Butcher (Karl Urban) und Starlight (Erin Moriarty) auf freiem Fuß. Na ja, es war zumindest schön, solange es gehalten hat.

So sieht die Zukunft von The Boys aus

Staffel 5 wird die letzte von The Boys und soll irgendwann 2026 starten. 2025 geht es erstmal mit Staffel 2 von Gen V weiter und das Spin-off könnte sich theoretisch stärker mit der Mutter-Serie verknüpfen. Immerhin wurden auch Marie Moreau (Jaz Sinclair) und Co. von Vought inhaftiert.

Wie es mit The Boys, Gen V und weiteren geplanten Spin-offs weitergeht, könnt ihr unter den Links oben nachlesen.

Wie gut haben euch Staffel 4 von The Boys und das Finale der Season gefallen? Welche Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an die fünfte und letzte Staffel? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!