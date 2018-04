Sea of Thieves - PC-Patch 1.0.3 verbessert Maussteuerung und Balance

Heute wurde PC-Patch 1.0.3 für Rares Piraten-MMO Sea of Thieves veröffentlicht. Das Update adressiert unter anderem die Waffen-Balance, die auf Basis erhobener Spielerdaten angepasst wurde.

PC-exklusiv wurde zudem die Mausempfindlichkeit beim Zielen über die Vorrichtung erhöht, um »die Effizienz zu verbessern«. Spieler hatten beklagt, dass viel zu ausladende Mausbewegung nötig wären, um sich in der Zielansicht umzuschauen.

Des Weiteren schrauben die Entwickler weiter an der Performance von Sea of Thieves. So wurden mehrere Auslöser für Server- und Client-Crashes beseitigt.

Auch die Ungeziefer-Jagd im Code des Actionspiels geht voran: Patch 1.0.3 behebt diverse Bugs - darunter ein Fehler, der das Ausrüsten einer zweiten Waffe verhinderte sowie das Ausbleiben einer deutlichen Warnung vor etwaigen Server-Restarts. Auf der zweiten Seite dieser News lest ihr die originalen Patch Notes von Entwickler Rare.