Welche Show des Summer Game Fest ist euch 2025 am wichtigsten? Stimmt jetzt ab!

Auch ohne die E3 ist und bleibt die erste Juni-Woche dank Summer Game Fest immer ein absolutes Spektakel in der Welt der Videospiele.

Fast jeden Tag stapeln sich neue Trailer und Ankündigungen diverser Hersteller auf den unterschiedlichsten Shows.

Wir wollen daher wissen, auf welche Events ihr den größten Wert legt und wo ihr garantiert einschaltet! Stimmt jetzt ab:

Wenn ihr für euren Favotiren abgestimmt habt, schreibt uns außerdem gern in die Kommentare, über welche (hypothetische) Ankündigung ihr euch am meisten freuen würdet – ist es Half-Life 3, The Elder Scrolls 6 oder doch ein neues Deus Ex? Wir wollen alles über eure Traum-Reveals wissen!

2:22 Trailer zum Summer Game Fest 2025 bestätigt erste Spiele beim großen Gaming-Event

Unser Programm zum SGF

Auch wir begleiten das Summer Game Fest mit rund 40 Stunden Live-Programm bei FYNG!

Mit Trailern, News, Interviews und spannende Analysen ist unser Plan bis unters Dach vollgepackt. Hier der gesamte Terminplan:

Außerdem findet ihr natürlich während des Summer Game Fest alle wichtigen News-Meldungen und Previews hier bei uns auf GameStar.de mit den neuesten Meldungen.

Zum SGF Live Showcase am 6. Juni und zur Xbox Show am 6. Juni bieten wir zusätzlich einen Live-Ticker mit allen wichtigen Infos direkt von der Bühne im Minutentakt.

Wir freuen uns auf euch!