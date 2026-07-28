Mit Taser, Stacheln und lauten Sounds: Spieler baut ein völlig übertriebenes »Sicherheitssystem« für sein Steam Deck

Das Sicherheitssystem soll verhindern, dass seine Familie sich seinen Handheld ausborgt.

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Jonas Herrmann
28.07.2026 | 10:51 Uhr | ca. 1 Minute Lesezeit
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Ob das Sicherheitssystem besonders effektiv ist, ist unklar. Es sieht aber auf jeden Fall witzig aus. (Bild: ConroyyJenkinss auf Reddit) Ob das Sicherheitssystem besonders effektiv ist, ist unklar. Es sieht aber auf jeden Fall witzig aus. (Bild: ConroyyJenkinss auf Reddit)

Randomisierte Passwörter und 2-Faktor-Authentifizierung sind gute Sicherheitsvorkehrungen, wenn man seine Accounts schützen will.

Wenn man aber wirklich verhindern will, dass sich jemand an den eigenen Geräten zu schaffen macht, braucht es größere Geschütze. Zumindest, wenn man diesen Bastler fragt.

Video starten 6:04 Wir packen den Steam Controller aus: Eine verdammt gute Mischung aus Steam Deck und PS5-Controller

Sicherheitssystem wie im Actionfilm

Weil es ihn so genervt hat, dass seine Familie ständig sein Steam Deck benutzt und danach den Akku nicht wieder auflädt, hat sich der Reddit-Nutzer »ConroyyJenkinss« eine ziemlich abgedrehte Konstruktion einfallen lassen.

Wie er in seinem Post schreibt, hat er zuerst eine stachelige Hülle selbst in Blender entworfen und dann mit einem 3D-Drucker ausgedruckt. Damit aber nicht genug.

Er hat auch noch einen Raspberry Pi mit einer kleinen Kamera, einem Lautsprecher und einem Servomotor verbunden. Wenn die Kamera nun eine Person entdeckt, wird ein »lustiger Audioclip« laut abgespielt. Wenige Sekunden später löst der Motor einen nach vorne gerichteten Taser (!) aus.

Das Ergebnis sieht genauso abgedreht aus, wie ihr es euch vermutlich gerade vorstellt:

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Der Nutzer selbst beschreibt das Ganze als das »mit Abstand Dümmste, das ich je gebaut habe«, aber es scheint tatsächlich zu funktionieren. In den Kommentaren wird natürlich schnell klar, dass es sich auch zumindest zum Teil um einen etwas aus dem Ruder gelaufenen Scherz handelt.

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Die Reaktionen fallen größtenteils positiv aus und viele Nutzer schätzen die »abgedrehte Energie«, die von dem Aufbau ausgeht. Der Bastler beweist damit auf jeden Fall viel Hingabe und Einfallsreichtum. Wie er selbst an sein Steam Deck kommt, verrät er allerdings nicht.

Kaum jemand will noch das Steam Deck kaufen – der Grund ist eindeutig

Generell wird die Effektivität des Sicherheitssystems durchaus in Frage gestellt. Ein gutes Passwort wäre vermutlich mindestens genauso effektiv. Eine abschließbare Kiste oder Schublade wären wohl sogar sicherer und günstiger. Außerdem gehen einige User davon aus, dass der Taser früher oder später irgendwie das Steam Deck selbst grillen wird.

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