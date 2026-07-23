Kaum jemand will noch das Steam Deck kaufen – der Grund ist eindeutig

Das Steam Deck verkauft sich aktuell deutlich schlechter als noch vor wenigen Wochen. (Bild: Valve)

Ende Mai 2026 hat Valve eine saftige Preiserhöhung des Steam Decks angekündigt. Eine neue Analyse zeigt jetzt, wie stark sich das auf die Nachfrage nach dem PC-Handheld ausgewirkt hat.

Das Steam Deck fällt in ein tiefes Nachfrage-Loch

Eine Zeit lang sah es so aus, als könnte 2026 das Jahr werden, in dem Valve auf dem Hardware-Markt nochmal so richtig für Furore sorgt. Die Speicher- und Komponentenkrise hat dem Steam-Betreiber aber einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Die Steam Machine wurde so teuer, dass man kaum noch von einer Konsolen-Alternative sprechen kann. Kurz darauf mussten auch die Preise für das so beliebte Steam Deck stark angehoben werden. Mit ziemlich eindeutigen Folgen, wie eine Analyse von Boiling Steam zeigt.

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Für die Analyse hat sich das Portal die wöchentlichen Top-Seller von Steam angesehen. Die Liste wird nicht nach den verkauften Einheiten, sondern den insgesamt bezahlten Preisen berechnet.

2025 konnte sich das Steam Deck noch einen festen Platz in der Top 5 dieser Liste sichern. Anfang 2026 ging es erstmals nach unten, was aber mit Problemen bei der Verfügbarkeit zusammenhing. Sobald es wieder da war, waren auch die Verkäufe wieder stark.

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Zumindest bis Valve die Preise angezogen hat. Danach ging es nämlich stetig bergab. Lag das Steam Deck Ende Mai noch auf dem vierten Platz, stürzte es bis zur zweiten Juli-Woche auf Platz 16 ab. Das klingt gar nicht so schlimm, ist aber dramatischer, als es wirkt.

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Boiling Steam hat errechnet, dass die tatsächliche Nachfrage nach dem Steam Deck um satte 82 Prozent gesunken sein könnte. Geht man von diesem Wert aus, bedeutet das: Wenn Valve 2025 noch zwischen 11.000 und 18.000 Einheiten pro Woche verkauft hat, waren es zuletzt nur noch etwa 1.400 bis 3.000 Geräte.

Eine schnelle Besserung der Lage ist nicht in Sicht. Wobei es ohnehin fraglich ist, ob die Preise je wieder nach unten korrigiert werden. Angesichts der sinkenden Nachfrage sollte Valve aber ein großes Interesse daran haben, dass sich der Hardware-Markt wieder erholt.