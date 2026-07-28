Star Wars: Mara Jade ist zurück und heißt jetzt sogar Skywalker … in einem Handy-Spiel

Da habt ihr's: Mara Jade ist wieder da und bekommt bei ihrem Comeback sogar offiziell den Nachnamen Skywalker verpasst!

Wir schreiben das Jahr 2026 und von offizieller Seite wurde das erste Mal seit Langem die Existenz von Mara Jade anerkannt. Die Ehefrau von Luke Skywalker kehrt aber nicht für einen neuen Film oder eine neue TV-Serie zurück, sondern ein Mobile-Spiel.

Diese Nachricht dürfte bei Fans also entsprechend gemischte Gefühle auslösen:

Auf der einen Seite ist es super, dass Mara Jade 35 Jahre nach ihrem allerersten Auftritt im Zuge des Romans Heir to the Empire noch irgendwie von Relevanz ist!

Auf der anderen Seite schafft Mara Jade damit weiterhin nicht den Sprung in den neuen Kanon und ist eben nur Teil eines Handy-Spiels.

Was ist Galaxy of Heroes überhaupt?

Um was genau geht’s? Konkret ist die Rede von Star Wars: Galaxy of Heroes, das primär für Handys und Tablets entwickelt wurde, aber auch auf dem PC spielbar ist. Ganz simpel zusammengefasst, dreht sich in dem EA-Titel alles darum, mehr bis weniger bekannte Sternenkrieg-Helden und -Schurken zu sammeln, diese in rundenbasierten Kämpfen gegeneinander antreten zu lassen und hochzuleveln.

Aktuell steht Galaxy of Heroes im Google Play Store bei über 50 Millionen Downloads und einer durchschnittlichen Bewertung von 4,0 Sternen bei 1,8 Millionen Rezensionen. Laut dem allgemeinen Konsens soll es sich um einen netten Zeitvertreib für zwischendurch handeln, Spieler warnen aber explizit vor den grind-lastigen Mechaniken und dass das Gacha-Modell zu Mikrotransaktionen verleiten soll.

Gloria hatte zuletzt 2023 einen Blick darauf riskiert und kam zu einem sehr ähnlichen Fazit. Lest aber am besten selbst in ihrem ausführlichen Erfahrungsbericht nach: Ich spiele seit 6 Jahren ein Star-Wars-Spiel, das mich in den Ruin treiben will. Teilt uns in den Kommentaren mit, ob ihr aktiv mit Galaxy of Heroes beschäftigt seid und sich seitdem was getan hat!

0:30 Star Wars: Galaxy of Heroes ködert Spieler mit spektakulärem Trailer

Autoplay

Mara Jade ist jetzt Teil von Galaxy of Heroes - und nicht allein

Und nachdem bereits populäre Figuren wie Luke Skywalker, Darth Vader, Ahsoka Tano, Din Djarin und viele mehr Teil von Galaxy of Heroes sind, schafft es jetzt auch Mara Jade in das Spiel. Nicht nur das: Dabei wird sogar explizit betont, dass sie als Mara Jade Skywalker und Ehefrau von Luke ein fester Bestandteil der Skywalker-Familie ist.

Mara Jade ist aber nicht der einzige Neuzugang, mit dem sich Galaxy of Heroes dem alten Kanon oder nischigeren Star-Wars-Inhalten widmet. So zum Beispiel frühen Konzept-Varianten der Sturmtruppen oder von Luke Starkiller , dem Weltraum-Hasen Jaxxon, dem Ronin aus der Visions-Animationsserie und natürlich Darth Jar Jar.

Schafft Mara Jade jemals den Sprung in den neuen Kanon?

Es sieht aktuell nicht danach aus. Tatsächlich haben erst 2026 gleich mehrere Star-Wars-Autoren durchblicken lassen, dass Lucasfilm einem Debüt von Mara Jade Skywalker im neuen Kanon den Riegel vorgeschoben hat.

Demnach besteht im Moment kein Interesse, eine der beliebtesten Legends-Figuren zurückzubringen. Der einfache Grund hinter dieser Entscheidung könnte darin liegen, dass die in den Sequels etablierte Geschichte um Luke Skywalker so nicht torpediert werden soll.

Was aktuell sonst im Star-Wars-Universum passiert, könnt ihr unter den Links oben nachlesen.