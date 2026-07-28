Battlefield 6: Ein Gadget gilt als völlig nutzlos, doch in einem Spielmodus ist es OP wie die Hölle

Im Gauntlet-Modus ist die Adrenalinspritze plötzlich extrem mächtig geworden.

Wenn ihr in Battlefield 6 als Assault unterwegs seid, habt ihr die Adrenalinspritze wahrscheinlich schnell wieder aus eurem Loadout verbannt. Die Anwendung dauert gefühlt ewig, lässt euch im unpassendsten Moment wehrlos zurück und bringt abseits eines kurzen Tempoboosts meist mehr Nachteile als Nutzen.

Doch wer das Gadget voreilig abgeschrieben hat, verpasst möglicherweise seine größte Stärke. Wie ein Spieler jetzt auf Reddit verrät, schlummert in der Spritze eine Fähigkeit, die sie in bestimmten Modi extrem stark macht.

Warum der Adrenaline Injector bisher so verhasst war

Seit dem Release von Battlefield 6 gehört die Spritze zu den Sorgenkindern der Assault-Klasse. Dabei klingt das Prinzip auf dem Papier völlig okay: Kurz die Spritze ansetzen und schon rennt ihr schneller und kassiert etwas weniger Schaden durch Explosionen.

In der Praxis sah die Realität bislang anders aus: Die Nutzungsanimation frisst wertvolle Zeit, in der ihr keine Waffe abfeuern könnt. Dazu kommt ein visueller Effekt auf dem Bildschirm, der ziemlich irritierend ist. Dass man damals zum Release während dieses Effekts auch noch zig Kills für Challenges sammeln sollte, hat das Gadget endgültig unbeliebt gemacht.

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Autoplay

Die versteckte Wallhack-Funktion im RedSec-Modus

Auf Reddit dreht der Nutzer A_Bleeding_Ghost das Bild nun komplett. Denn wer den Adrenaline Injector im RedSec-Modus Gauntlet einsetzt, bekommt weit mehr als nur einen kurzen Sprintboost: Das Gadget bringt Feinde in eurem Sichtfeld zum Leuchten und markiert sie – und das selbst durch Wände hindurch.

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Sobald ihr die Spritze benutzt, werden gegnerische Soldaten für einen kurzen Moment visuell hervorgehoben. Sie tauchen zwar nicht als rote Punkte auf der Minimap auf, stechen in eurer Blickrichtung aber deutlich hervor. Gerade im Gebäude-Nahkampf extrem mächtig.

In den Kommentaren zeigen sich viele Spieler verblüfft: »Ist das neu? Das kann unmöglich seit dem Launch drin sein«, schreibt etwa Hellboy_M420. Selbst erfahrene Spieler, die regelmäßig in Gauntlet unterwegs sind, wussten nichts von dieser Eigenschaft.

Ursprünglich war diese Funktion in früheren Beta-Tests bei Battlefield Labs enthalten, wurde aber aus guten Gründen entfernt. Ob DICE sie kürzlich bewusst für den Modus eingebaut hat oder schlicht ein Bug vorliegt, ist aktuell unklar. Aber wer im Gauntlet-Modus mit der Assault-Klasse antritt, sollte der Adrenalinspritze definitiv eine zweite Chance geben.