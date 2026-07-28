»Sonst verpasst ihr etwas.«: Das neue »The Big Bang Theory«-Spin-off nutzt mutmaßlich ein KI-Intro und besteht darauf, dass ihr es nicht überspringt

Das Intro von »Stuart Fails to Save the Universe«

Normalerweise ist der »Intro überspringen«-Button der beste Freund vieler Serienfans, doch eine neue HBO-Serie bittet ihr Publikum nun ausdrücklich darum, genau diesen nicht zu drücken.

Im kürzlich veröffentlichten offiziellen Intro-Trailer zum kommenden »The Big Bang Theory«-Spin-off »Stuart Fails to Save the Universe« bekommen Zuschauer eine erste Eröffnungssequenz zu sehen, die im Netz derzeit für reichlich Verwunderung und Spekulationen sorgt.

Zahlreiche Ungereimtheiten im Intro lassen Fans und Kritiker vermuten, dass Teile oder sogar das gesamte Intro per KI generiert worden sein könnten.

Ob es sich bei dem Clip tatsächlich um den Einsatz von KI-Tools handelt oder um einen bewussten, absurden Witz der Macher, ist mangels offizieller Bestätigung durch den Sender bislang allerdings noch unklar.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Die Story: Ein Multiversums-Chaos ohne Budget

Im Zentrum der neuen Serie steht der aus der Originalserie bekannte Comicbuchladen-Besitzer Stuart Bloom. Nachdem er aus Versehen ein Gerät seiner genialen Big-Bang-Theory-Freunde beschädigt, ist es Stuarts Aufgabe, ein daraus entstandenes Multiversum-Chaos aufzulösen.

Wie aus dem Intro selbst hervorgeht, nimmt sich die Serie nicht allzu ernst und liefert zudem eine Erklärung für die fragwürdige eigene Optik: Ein eingeblendeter Text auf einem Comic scherzt, das Ganze sei »nicht schlecht, wenn man bedenkt, dass wir quasi null Geld im Budget hatten«.

Zudem wird dem Publikum versprochen, die Eröffnungssequenz werde »mit jeder Episode besser – oder eure Erwartungen sinken«. Die Serie macht also keinen Hehl daraus, dass der Clip qualitativ zu wünschen übrig lässt.

1:37 The Big Bang Theory enthüllt sein drittes Spin-off: Stuart Fails to Save the Universe entfesselt ein wildes Multiversums-Spektakel

Autoplay

Verdächtige Fehler: Was spricht für den KI-Einsatz?

Auf Plattformen wie X oder Reddit zerlegen Fans die Clips bereits in ihre Einzelteile. Neben der unnatürlich anmutenden Ästhetik fallen vor allem spezifische Fehler auf, die den Verdacht erhärten:

Unsinnige Texte : Schriftzüge im Hintergrund bestehen stellenweise aus unleserlichen, sinnbefreiten Buchstabenfolgen.

: Schriftzüge im Hintergrund bestehen stellenweise aus unleserlichen, sinnbefreiten Buchstabenfolgen. Räumliche Inkonsistenzen : Umgebungsdetails, wie etwa die Abstände von Bodenfliesen in einer Szene, wirken auffällig fehlerhaft und unlogisch.

: Umgebungsdetails, wie etwa die Abstände von Bodenfliesen in einer Szene, wirken auffällig fehlerhaft und unlogisch. Visuelle »Glätte«: Die Optik weist genau jene künstliche Textur auf, die viele von gängigen Social-Media-Clips aus aktuellen KI-Video-Generatoren kennen.

All dies gilt als Schwäche moderner KI-generierter Videos. Dennoch hält sich in der Community auch eine Gegenthese: Möglicherweise handelt es sich um absichtlich schlechtes CGI, das lediglich wie KI wirken soll, um den Witz des »budgetlosen« Intros auf die Spitze zu treiben.

Mehr zu Big Bang Theory: »Ich war nicht glücklich« - Sheldon aus Big Bang Theory würde für kein Geld in der Welt in der Rolle zurückkehren

Ob es sich nun um ein tatsächliches KI-Experiment oder einen sehr speziellen, von Menschenhand gemachten Meta-Gag handelt, wird sich wohl erst in den kommenden Wochen endgültig klären. Da die Serie auf HBO Max erst noch anläuft, bleibt abzuwarten, ob die Macher ihr Versprechen tatsächlich einlösen und das Intro im Laufe der Staffel sichtbar weiterentwickeln.