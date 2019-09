Auf nach Hogwa-, äh, Glimmerbrook! Im neuesten DLC Reich der Magie für Die Sims 4 betretet ihr die eine zauberhafte Stadt und lernt an einer Schule für Zauberer und Hexen - Alchemie und Duelle mit Mitschülern stehen ebenfalls auf dem Programm. Wir fassen zum Release alles zu Realms of Magic für euch zusammen und verraten, um welche Uhrzeit es losgeht.

Wann kommt Reich der Magie raus?

Reich der Magie erscheint am 10. September für PC und wird um 18:30 Uhr freigeschaltet, wie PlayCentral berichtet. Ab 19 Uhr könnt ihr den DLC herunterladen. Der Release für PS4 und Xbox One folgt am 15. September.

Wie teuer ist der DLC?

Die vergangenen DLCs wie Inselleben, Werde berühmt und Jahreszeiten kosten bei Origin aktuell jeweils 40 Euro. Auch Reich der Magie könnte diesen Preis übernehmen, andere Quellen sprechen hingegen von 20 Euro Kaufpreis. Ihr benötigt außerdem das Hauptspiel Sims 4.

Was steckt alles in Reich der Magie?

Die wichtigste Neuerung im DLC ist natürlich der neue Ort Glimmerbrook. Neben einigen Wohnhäusern gibt es dort einen dichten Wald, den ihr erkunden könnt. Dreh- und Angelpunkt der Stadt ist jedoch die Magierschule, in der ihr Zaubern lernt. Der DLC unterscheidet drei Schulen der Magie:

Funktionale Magie: Hilfreiche Zaubersprüche wie Teleportation und Reparatur

Hilfreiche Zaubersprüche wie Teleportation und Reparatur Ungezähmte Magie: Wilde Zauber wie Gedankenkontrolle, Geisterbeschwörung und Frostwind

Wilde Zauber wie Gedankenkontrolle, Geisterbeschwörung und Frostwind Schelmische Magie: Gedankenmanipulierende Zaubersprüche wie Verzweilfung, Delirium und Zorn

All eure erlernten Zaubersprüche, Elixiere und Rituale werden in einem Zauberbuch festgehalten. Wenn euer Sim Aufgaben erfüllt, erhält er Talentpunkte, die ihr in Vorteile steckt. So könnt ihr etwa die Reichweite eurer Zauber erhöhen und die Herstellung von Zaubertränken beschleunigen. Passend zum Magierleben bekommt ihr außerdem neue Kleidung und Accessoires.