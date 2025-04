»Schön, dass wir überhaupt existieren dürfen« - Skyblivion-Macher bleiben trotz offiziellem Remaster positiv

Welchen Einfluss hat das offizielle Oblivion Remaster auf das Fan-Projekt Skyblivion? Keinen, sagt einer der Entwickler.

Das offizielle Oblivion-Remaster kommt wohl doch! Diese Katze ist mittlerweile unwiederbringlich aus dem Sack. Nachdem Publisher Bethesda und das zuständige Studio Virtuos bisher offenbar im Geheimen an dem Projekt gearbeitet hatten, machten in den letzten Tagen mehrere Leaks die höchstwahrscheinlich unmittelbar bevorstehende Veröffentlichung auch in den letzten Ecken des Internets bekannt.

Anfang der Woche gelangten Bilder von den Servern des Entwicklerstudios an die Öffentlichkeit, die bereits einen Vorgeschmack auf die taufrische Unreal-Engine-5-Grafik liefern. Angebliche Chat-Antworten des Xbox-Kundensupports sowie Informationen des Brancheninsiders Jeff Grubb legen zudem einen Releasetermin in der Woche ab dem 21. April nahe. Die Rückkehr nach Tamriel dürfte also schon sehr bald stattfinden.

Doch was bedeutet der Remaster-Release für Skyblivion? Denn Oblivion Remastered ist nicht das einzige Projekt, das den vierten Elder-Scrolls-Teil in diesem Jahr wieder zurück auf eure heimischen Rechner bringen soll. Seit über 10 Jahren arbeitet ein fleißiges Modder-Team daran, Oblivion in der Skyrim-Engine zu neuem Leben zu erwecken und sogar zu vergrößern. Könnte die Arbeit an Skyblivion nun umsonst gewesen sein?