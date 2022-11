Skyrim hat kein DLSS, deshalb bauen es Fans selbst ein - mit erstaunlichen Ergebnissen

Habt ihr auch schon mal ein fast bis zur Unkenntlichkeit gemoddetes Skyrim-Setup gesehen, oder selbst schon mal die Grafik des Rollenspiels mit neuen Texturen, Shadern und mehr verbessert? Dann wisst ihr vermutlich schon Bescheid: So toll das aussieht, so sehr leiden darunter oft die FPS, wenn ihr keinen absoluten High-End-PC besitzt.

Ist das noch Skyrim? Video lässt uns fast vergessen, dass das Spiel 10 Jahre alt ist

Schreckt ihr bisher vor allem wegen Leistungsproblemen davor zurück, Skyrim auf Hochglanz zu modden, dann gibt es möglicherweise schon bald eine Lösung mit vier Buchstaben: DLSS.

Höhere FPS und bessere Grafik?

Skyrim-YouTuber Mern erzählt in einem neuen Video ausführlich von der geplanten Mod, die bald erscheinen und die Upscaling-Technologie ins Spiel bringen soll. Seinen zehnminütigen Beitrag könnt ihr euch gleich hier anschauen, weiter unten erklären wir euch alles, was ihr wissen müsst.

Was ist DLSS überhaupt?

Die Abkürzung steht für Deep Learning Super Sampling und ist eine von Nvidia entwickelte Technologie, die in erster Linie höhere Frameraten ohne Einbußen bei der Darstellungsqualität ermöglichen soll. Möglich ist aber auch, die native Auflösung eures Monitors hochzuskalieren und somit eine höhere Darstellungsqualität ohne FPS-Verluste zu erreichen. Dabei wird Skalierungs- und Kantenglättungstechnik genutzt, um eine niedrigere Ausgangsauflösung wie eine höhere erscheinen zu lassen.

Genauer erklären wir diese und andere Skalierungsmethoden übrigens in einem eigenen Artikel, wie gut DLSS nun eigentlich funktioniert, erfahrt ihr dagegen hier:

Bessere Leistung und Grafik Ist Nvidia DLSS 2.0 wirklich ein Game-Changer?

Wie kann man DLSS in Skyrim einbauen?

Dass es DLSS bald auch in Skyrim gibt, verdanken wir dem Modder Pure Dark. Der hat ein Tool entwickelt, das die Implementierung von der Technologie in die verschiedensten Spiele möglich macht. Im Falle von Skyrim wird das sogar noch durch von den Entwicklern zurückgelassenen Code für dynamische Auflösung vereinfacht. So soll die Mod recht einfach zu installieren und mit einem übersichtlichen Menü im Spiel anpassbar sein.

Mal wieder zeigt die Community des 11 Jahre alten Spiels damit, dass Skyrim noch längst nicht tot ist. Und in der Zukunft warten ja sogar noch gigantische Projekte, wie etwa Beyond Skyrim:

Beyond Skyrim: Riesen-Mod zeigt das Oblivion-Kernland in neuer Pracht

Was bringt das?

Im Idealfall sollten Spielerinnen und Spieler in Skyrim deutlich höhere FPS erzielen können. Wer sich zuvor mit Mods zurückgehalten hat, könnte dann leistungshungrigere Grafikverbesserungen installieren, ohne sich um starke FPS-Einbrüche Sorgen zu machen. Am meisten profitieren werdet ihr, wenn eure Grafikkarte eher schwach ist, und für die größten Leistungsprobleme sorgt.

Mern berichtet in seinem Video davon, mit manchen Einstellungen bis zu 50 FPS mehr zu erreichen. Dabei bleibe die Darstellungsqualität größtenteils fast gleichwertig. Schon jetzt gibt es übrigens auch einige Mods, die auch für schwächere Systeme geeignet sind, und das Spiel trotzdem deutlich besser aussehen lassen:

Skyrim Mod zaubert wunderschöne Wälder, ohne euren PC abzufackeln

Um von der DLSS-Mod zu profitieren, müsst ihr allerdings eine passende Grafikkarte besitzen: Entweder braucht ihr eine RTX-Karte, die DLSS benutzt, oder eine GPU von AMD oder Intel, die auf die entsprechenden Upscaling-Technologien der Hersteller (FSR oder XeSS) zugreifen kann. Die Mod soll bei Release für die Special Edition, die Legendary Edition und die VR-Version von Skyrim verfügbar sein.

Auch für die Kompabilität mit einer der wichtigsten Grafikmods soll gesorgt werden. So hat sich der Autor der ENB-Mod, die das Grundgerüst für viele Grafikverbesserungen bildet, bereiterklärt einen Patch zu entwickeln. Viel steht der Mod also nicht mehr im Weg, auch wenn ein Release bisher noch aussteht.

