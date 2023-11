iPhone 11 fängt vor laufender Kamera Feuer - so verhindert ihr, dass es euch wie diesem Streamer ergeht

Ältere Handys wie etwa das iPhone 11 laufen eher Gefahr, Probleme mit dem Akku zu bekommen als aktuelle Modelle.

Beim Twitch-Streamer Clowwdie kam es während seines Livestreams zu einer Beinahe-Katastrophe. Während er mit Freunden League of Legends streamte, stieg im Bild seiner Kamera plötzlich klar sichtbarer Rauch auf.

Was ist passiert? Der völlig überraschte Streamer brachte sich fluchend in Sicherheit, während das Gerät explodierte und mit einem Pfeifgeräusch auf seinem Tisch brannte. Was genau passiert ist, könnt ihr in diesem Clip seines Streams ansehen, den er auf X hochgeladen hat:

Dabei soll es sich um ein iPhone 11 Plus handeln. Am Ende des Clips hält der Streamer das völlig verschmorte Handy in die Kamera.

Grundsätzlich sollte es in so einer Situation das oberste Gebot sein, sich und seine Mitmenschen in Sicherheit zu bringen, zumal bei so einem Brand auch giftige Dämpfe austreten. Der Streamer hat hier aber wohl auch unter Schock reagiert.

Das Video lässt vermuten, dass der Akku des iPhones beschädigt war und in Flammen aufging. Die Lithium-Ionen-Akkus können sich bei älteren Modellen aufblähen - aber auch nicht aufgeblähte Akkus fangen bei Beschädigungen im schlimmsten Fall Feuer und explodieren manchmal sogar.

Falls ihr erkennt, dass euer Akku beschädigt ist, schraubt ihr am besten nicht zusätzlich daran herum sondern holt euch professionelle Hilfe durch Fachhändler oder entsorgt das Gerät fachgerecht.

Im Falle des Streamers war zumindest eine Person vor Ort. Wie gefährlich unbeaufsichtigte Smartphones beim Aufladen sein können, zeigt dieser Clip:

Das Video zeigt die Perspektive einer Überwachungskamera. Das angeschlossene Smartphone fängt ohne ersichtlichen Grund Feuer und explodiert auf der Küchenzeile.

Wie könnt ihr euch vor kaputten Akkus schützen?

Grundsätzlich sind Lithium-Akkus eigentlich stabil. Sollte es aber zu einer Beschädigung kommen – etwa durch ein höheres Alter oder andere Umstände - kann sich der Akku aufblähen.

Das könnt ihr zwar grundsätzlich nicht verhindern, aber mit ein bisschen Vorsicht lässt sich das Risiko solcher Unfälle wie im Stream verringern.

Wichtig ist hierbei: Auch nicht aufgeblähte Akkus können Feuer fangen. Hier sind ein paar Tipps, wie ihr mögliche Beschädigungen erkennen könnt:

▶ Untersucht eure Geräte regelmäßig: Optische Veränderungen können ein erster Indikator sein, dass mit eurem Akku etwas nicht in Ordnung ist. Eine eingedellte Hülle gibt euch also erste Warnhinweise, dass etwas nicht stimmt.

▶ Auf Gerüche achten: Das bedeutet, dass ihr chemisch riechen sollt. Ihr fächelt euch dazu vorsichtig und aus sicherer Entfernung mit eurer Hand Luft aus der Umgebung des Smartphones zu. Stellt ihr einen ungewohnten Geruch fest, nehmt Abstand und sichert das Gerät bis zur fachgerechten Überprüfung oder Entsorgung in einem feuerfesten Behälter außerhalb eurer Wohnung.

▶ Fühlt die Temperatur: Sollten sich eure Geräte ungewohnt aufheizen oder auch im Ruhezustand heiß laufen, können das ebenfalls Indikatoren sein, dass der Akku beschädigt ist. Am besten schaltet ihr das Gerät direkt aus.

▶ Ladevorgang zügig beenden Lasst euer Gerät nicht permanent an der Steckdose. Das schädigt auf Dauer den Akku und erhöht das Risiko. Zwar kann sich ein moderner Akku nicht mehr überladen, die Lebensdauer leidet aber trotzdem darunter. Falls ihr eine Beschädigung während des Ladevorgangs feststellt, ist es wichtig, das Gerät sofort vom Strom zu nehmen und auszuschalten.

Außerdem könnt ihr das Risiko verringern, wenn ihr:

... euer Handy nachts nicht neben eurem Kopfkissen aufladet.

... den Ladevorgang auf einem einigermaßen feuerfesten Untergrund vollzieht.

... euer Handy nicht zu starker Hitze aussetzt (z. B. im Sommer im Auto liegen lassen)

... euer Handy beim Ladevorgang im Auge behaltet (lasst das Gerät nicht unbeaufsichtigt in der Wohnung, z. B. während des Einkaufens)

Akkus fachgerecht entsorgen

Kaputte oder alte Akkus dürft ihr nicht einfach in den Restmüll schmeißen – denn auch hier besteht das Risiko einer Brandgefahr. Deshalb ist es wichtig, dass ihr eure Geräte am Ende ihrer Lebensdauer fachgerecht bei Fachgeschäften oder auf dem Recyclinghof entsorgt.

Das gilt auch für aufgeblähte Geräte – diese solltet ihr dann in einem feuerfesten Gefäß zur Entsorgungsstelle bringen. Mit diesem Problem hat Apple teilweise auch bei aktuellen Geräten zu kämpfen. Mehr dazu erfahrt ihr im folgenden Artikel:

Ist bei euch schon einmal ein Handy-Akku oder das Modell eines anderen Geräts in Brand geraten oder habt ihr Probleme mit einem aufgeblähten Akku festgestellt? Lasst ihr euer Handy beim Aufladen nur so lange wie nötig angeschlossen und seid meist in der Nähe oder kommt es auch mal vor, dass es dabei länger unbeaufsichtigt ist? Schreibt es gerne in die Kommentare!