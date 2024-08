Top 10 der beliebtesten Handys: Zwischen Samsung und Apple hat sich diesmal noch ein dritter Hersteller gequetscht

Sowohl Budget- als auch Premium-Smartphones verkaufen sich weltweit prächtig.

Das internationale Marktforschungsunternehmen Counterpoint Research hat einen neuen Bericht zu den Smartphone-Verkäufen für das zweite Quartal 2024 veröffentlicht. Die Top 10 der meistverkauften Geräte werden hauptsächlich von Samsung und Apple angeführt.

Nun mischt auch der chinesische Hersteller Xiaomi mit seinem Redmi 13C 4G mit.

Samsung, Apple und Xiaomi sind vertreten

Nachfolgend die Top 10 Smartphones im zweiten Quartal 2024:

Platz 1: iPhone 15

iPhone 15 Platz 2 : iPhone 15 Pro Max

: iPhone 15 Pro Max Platz 3 : iPhone 15 Pro

: iPhone 15 Pro Platz 4 : Galaxy A15 5G

: Galaxy A15 5G Platz 5 : Galaxy A15 4G

: Galaxy A15 4G Platz 6 : iPhone 14

: iPhone 14 Platz 7 : Galaxy A55

: Galaxy A55 Platz 8 : Redmi 13C 4G

: Redmi 13C 4G Platz 9 : Galaxy S24 Ultra

: Galaxy S24 Ultra Platz 10: Galaxy A05

Wie auch im letzten Jahr dominieren Apple und Samsung die Top 10 der am meisten verkauften Smartphones weltweit. (Bild: Counterpoint Research)

Obwohl die Smartphone-Verkäufe von Apple im Vergleich zum zweiten Quartal des Vorjahres insgesamt zurückgingen, bleibt der Hersteller aus Cupertino mit gleich drei Smartphones an der Spitze der Rangliste. Das iPhone 14 belegt jetzt den sechsten Platz, während Samsung mit dem Galaxy A15 (5G- und 4G-Modell) sowohl den vierten als auch den fünften Platz belegt.

Ein Rückgang der Verkaufszahlen gegenüber dem ersten Quartal ist auch beim S24 Ultra zu verzeichnen, das nun auf Platz neun rangiert. Zuvor sicherte sich Samsung mit seinem Topmodell den fünften Platz mit einem Marktanteil von 1,9 Prozent.

Das beliebte Mittelklasse-Smartphone von Samsung, das Galaxy A55, liegt auf einem soliden siebten Platz, nachdem sich sein Vorgänger im Vorjahr noch Platz sechs sichern konnte.

Die große Überraschung gelingt jedoch Xiaomi mit seinem Budget-Handy Redmi 13C 4G, das etwa im Dezember 2023 in Deutschland auf den Markt kam. Der chinesische Hersteller war in den letzten beiden Reports nicht mehr vertreten.

Besonders auffällig an der Liste ist die Aufteilung in Premium- und Budgetsegment. Beide Gerätekategorien sind also weiterhin gefragt.

Was ist Counterpoint Research? Counterpoint Technology Market Research ist ein weltweit tätiges Forschungsunternehmen, das sich auf Produkte der TMT-Branche (Technologie, Medien und Telekommunikation) spezialisiert hat.

Counterpoint deckt ein breites Spektrum an Themen ab, darunter mobile und drahtlose Geräte, Halbleiter, Software, Anwendungen und neue Technologien. Sie bieten Einblicke in Markttrends, Wettbewerbslandschaft und Verbraucherverhalten.