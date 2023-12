SMS-Nachfolger knackt bei Google die Milliardengrenze - und kommt endlich 2024 aufs iPhone

WhatsApp, Telegram & Co, sind nicht die einzige Möglichkeit, sich via Messaging auszutauschen. (background photo; Tada Images/Adobe Stock; Apple)

Alles auf einem Blick Laut Google nutzen eine Milliarde Nutzer monatlich Google Messages mit aktiviertem RCS

Google hat sieben neue Funktionen für Google Messages vorgestellt

RCS wird voraussichtlich im Jahr 2024 auch für Apple-Geräte verfügbar sein

Google hat jetzt eine Meldung in eigener Sache gemacht und einen erreichten Meilenstein bekannt gegeben. Denn laut eines Blog-Postings von Google nutzen mittlerweile eine Milliarde Nutzer monatlich »Google Messages mit aktiviertem RCS«.

Im selben Posting wurden auch sieben neue Funktionen für Google Messages vorgestellt und Freude darüber ausgedrückt, »dass auch Apple vor zwei Wochen […] angekündigt hat, RCS zu übernehmen.«

Drei der insgesamt sieben neuen Funktionen haben wir euch bereits gestern vorgestellt:

Aber Achtung: Die neuen Funktionen sind vorerst nur für Beta-Tester von Google Messages verfügbar, wie Caschys Blog schreibt. Wann genau die neuen Funktionen auch für alle anderen Nutzer verfügbar sind, ist bislang nicht bekannt.

Doch wieso wird RCS nächstes Jahr auch für Apple-Geräte verfügbar sein, und was können die neuen Funktionen für Google Messages wirklich?

Wann kommt RCS für Apple-Geräte?

»RCS« steht für »Rich Communication Services«, ist ein vom Messaging-Client Google Messages genutztes Messaging-Protokoll. Dabei versteht sich RCS als Nachfolger zu SMS (Short Messaging Service) und MMS (Multimedia Messaging Service).

Was die Nutzererfahrung angeht, erinnert Google Messages in vielen Punkten - darunter Eingabeanzeigen oder Lesebestätigungen – an Messaging-Apps wie WhatsApp oder Telegram.

Wie 9to5Mac berichtet hat, soll RCS im Zuge eines Software-Updates im Jahr 2024 auch für das iPhone ausgerollt werden. Als Begründung hierfür gibt ein Apple-Sprecher an, man erhoffe sich dadurch eine Verbesserung beim plattformübergreifenden Verschicken von Nachrichten, also zwischen Apple- und Android-Nutzern.

Zugleich bleibt iMessages die wichtigste Messaging-Plattform für das iPhone, während SMS und MMS weiterhin als Ausweichmöglichkeit zur Verfügung stehen.

Welche neuen Funktionen kommen für Google Messages?

Die sieben neuen Funktionen für Google Messages stellen wir euch nachfolgend vor.

Die sieben neuen Funktionen für Google Messages stellen wir euch gleich hier unten vor. Zusätzlich demonstriert euch ein knapp einminütiges Video auf unterhaltsame Art die neuen Funktionen.

➡️ Photoemoji: Wenn ein 👍- oder ein ❤️-Emoji nicht mehr ausreicht, eure Reaktion auf eine Nachricht auszudrücken, könnt ihr alternative eigene Reaktions-Emojis erstellen. Das heißt, ihr dürft euer eigenes Konterfeit, oder das eines Freundes oder Haustiers, zum Reaktions-Emoji umwandeln. Die Kreationen werden in einem speziellen Tab gespeichert, können von eurem Chat-Partner ebenfalls verwendet werden.

➡️ Voice Moods: Sprachnachrichten könnt ihr künftig mit Emojis anreichern, damit die von euch beabsichtigte Stimmung besser darstellen – etwa mit einem Herz-Augen-Emoji oder einem vor Freude weinendem Emoji. Zudem soll sich die Audioqualität von Sprachnachrichten allgemein verbessert haben.

➡️ Screen Effects: Hiervon gibt es über 15 Stück. Diese sind etwas versteckt, werden durch Eingabe bestimmter Schlüsselsätze aktiviert (beispielsweise »Es schneit« oder »Ich liebe dich«). Die Nachricht wird dann durch optisch ansprechende Animationen unterstrichen.

Friede, Freude und Emoji-Power? Bei Google Messages treten die beliebten Emoticons auffällig in den Vordergrund.

➡️ Custom Bubbles: Damit dürft ihr Sprechblasen und Hintergründe eurer unterschiedlichen Unterhaltungen benutzerdefinieren. Das soll dabei helfen, einzelne Chats besser auseinanderzuhalten.

➡️ Reaction Effects: Die Reaktions-Emojis👍❤️ 😂😮😡👎💩🎉😠😢 werden um kurze Animationen ergänzt. So verwandelt sich das 👍-Emoji in ein tanzendes Hand-Trio.

➡️ Animierte Emojis: Mit visuellen Effekten sollen Emojis noch besser Gefühle ausdrücken, wenn etwa ein ❤️-Emoji funkelt.

➡️ Profile: Hier sollt ihr genauer festlegen können, wie ihr im Google-Dienst erscheint, also mit welchem Profilnamen und Profilbild. Dadurch dürfte es einfacher werden, von euch nicht gespeicherte Kontakte - zum Beispiel in Gruppenchats - zu identifizieren.

Wie aktiviert ihr RCS in eurem Google Messages?

Falls RCS in eurem Google Messages auf eurem Android-Handy ausgeschaltet sein sollte, könnt ihr das Messaging-Protokoll ganz einfach einschalten – und zwar wie nachstehend.

➡️ Oben rechts auf euer Profil-Icon tippen.

➡️ Jetzt öffnet sich ein neues Fenster. Dort tippt ihr auf die, mit einem Zahnrad versehenen, Option »Messages-Einstellungen«.

➡️ In den Einstellungen angekommen, tippt ihr ganz oben auf die Auswahlmöglichkeit »RCS-Chats«.

➡️ Im neuen Menü könnt ihr jetzt über einen Schieberegler bei »RCS-Chats aktivieren« das Messaging-Protokoll ein- oder ausschalten.

Was denkt ihr darüber, wenn RCS ab nächstem Jahr auch für die Geräte des Herstellers aus Cupertino verfügbar sein soll? Oder nutzt ihr als Android-Nutzer schon länger Google Messages, seid gespannt darauf, die neuen Funktionen auszuprobieren? Egal, wie euer Meinungsbild hängt, hinterlasst uns gerne einen Beitrag in den Kommentaren.