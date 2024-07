»Europa hat ein Problem mit der Solarenergie: Wir leben in Wohnungen« - Für die mögliche Lösung wird Deutschland bewundert

Aus Spanien kommt Lob für die vergleichsweise große Verbreitung von Balkonkraftwerken in Deutschland. (Bild: stock.adobe.com - Maryana, chekart)

Balkonkraftwerke machen in Deutschland aktuell durch ein Gesetz Schlagzeilen, das Hürden bei ihrer Installation verringern soll (via Tagesschau.de).

Doch während das hierzulande der Umwelthilfe noch nicht weit genug geht und über 500.000 Balkonkraftwerke erst der Anfang sein sollen, blickt man im Ausland teils schon jetzt mit Bewunderung auf uns.

Worauf warten wir? : Das fragt etwa die große spanische Webseite Xataka.com in Bezug auf die Zahlen in Deutschland und auf die vergleichsweise geringe Verbreitung von Balkonkraftwerken in Spanien.

Aus dem passenden Beitrag stammt auch das Zitat in der Überschrift dieses Artikels. Es macht viele Mietwohnungen als eine mögliche Hürde für die Solarenergie aus, was Xataka wie folgt begründet:

Das Problem: Je mehr Menschen in einem Haus wohnen, desto komplizierter ist es potenziell, auf dem Dach einvernehmlich eine Solaranlage zu platzieren und sie zu nutzen.

Je mehr Menschen in einem Haus wohnen, desto komplizierter ist es potenziell, auf dem Dach einvernehmlich eine Solaranlage zu platzieren und sie zu nutzen. Die Lösung: Balkonkraftwerke, um die sich jede Partei selbst kümmern kann und die weniger Hindernissen wie Denkmalschutz und anderen baulichen Einschränkungen gegenüberstehen.

In südlichen (beziehungsweise sonnigen) Ländern liegt es theoretisch besonders nahe, auf diese Weise Solarenergie zu nutzen, wie auch Xataka betont:

Spanien sollte aufgrund seiner Böden (und seiner Sonne) das ‘Paradies’ der Solarbalkone sein.

Doch warum äußert sich das nicht in einer entsprechenden Verbreitung? Die Gründe dafür sind sicher vielschichtig, doch im Fokus des spanischen Artikels steht eher das, was bei uns mit für den Boom von Balkonkraftwerken gesorgt hat.

Was die Verbreitung von Balkonkraftwerken bei uns begünstigt

Möglicherweise sind es weniger Hindernisse in anderen Ländern als positive Anreize und viel Aufmerksamkeit für das Thema Balkonkraftwerke bei uns, die dazu geführt haben, dass man Deutschland teils als Vorreiter auf diesem Gebiet betrachtet.

Seit dem ersten Januar 2023 entfällt beim Kauf von Balkonkraftwerken und dem nötigen Zubehör die Mehrwertsteuer.

Das im zweiten Quartal 2024 in Kraft getretene Solarpaket I hat die Lage für Interessierte weiter verbessert. Mehr dazu erfahrt ihr im Artikel Mehr Strom selbst produzieren: Welche Regeln für Balkonkraftwerke jetzt endlich gelockert wurden .

. Es gibt teils regionale Fördermöglichkeiten, etwa in Berlin, wo man einen Zuschuss von bis zu 500 Euro beantragen kann.

Balkonkraftwerke und die möglichen Einsparungen dadurch sind in der deutschen Medienlandschaft seit geraumer Zeit ein immer wieder präsentes Thema. Das gilt auch für GameStar.de, wie unter anderem das folgende Video von 2022 zeigt:

19:07 Schon in diesem Beitrag aus dem Oktober 2022 waren Balkonkraftwerke Thema bei uns (ab Minute 16:05).

Balkonkraftwerke sind kein Allheilmittel

Allen positiven Worten über den Boom von Balkonkraftwerken bei uns zum Trotz gibt es dabei aber auch durchaus wichtige Einschränkungen:

Viele individuelle Faktoren sind zu berücksichtigen: Es ist zwar gut möglich, dass sich die Anschaffung eines Balkonkraftwerks in ein paar Jahren rechnet. Doch zwischen einzelnen Fällen kann es große Unterschiede geben, weil dabei vielen Faktoren eine Rolle spielen (unter anderem die Anzahl an Solar-Panels, die erreichte Leistungsgrenze und die genauen örtlichen Gegebenheiten).

Es ist zwar gut möglich, dass sich die Anschaffung eines Balkonkraftwerks in ein paar Jahren rechnet. Doch zwischen einzelnen Fällen kann es große Unterschiede geben, weil dabei vielen Faktoren eine Rolle spielen (unter anderem die Anzahl an Solar-Panels, die erreichte Leistungsgrenze und die genauen örtlichen Gegebenheiten). Die Möglichkeiten sind begrenzt: Der große Vorteil von Balkonkraftwerken ist gleichzeitig auch eine entscheidende Begrenzung ihres Potenzials, genauer gesagt geht es um ihre oft überschaubare Größe. So schätzte Jan Osenberg von SolarPower Europe im April 2024 im Gespräch mit Euronews, dass sie aktuell nur etwa zehn Prozent der Energie von Hausdachanlagen ausmachen.

Wenn ihr selbst überlegt, euch ein Balkonkraftwerk anzuschaffen, zeigt euch unser Grundlagen-Guide, wie es generell funktioniert und was dabei alles zu beachten ist:

Balkonkraftwerk installieren - So geht's in nur 8 Schritten

Man darf gespannt sein, wie sich die Zahlen bei Balkonkraftwerken in Zukunft entwickeln, sowohl in Deutschland als auch mit Blick auf Spanien und andere Länder.

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass das eingangs angesprochene Gesetz weiter steigenden Zahlen hierzulande zu Gute kommt. Es muss allerdings zunächst noch im Bundesrat bestätigt werden.