Sons of the Forest Systemanforderungen - Diese Specs benötigt ihr

Sons of the Forest, das lang erwartete Sequel zum Survival-Horror-Spiel »The Forest«, erscheint nun endlich am 23. Februar. Die Entwickler Endnight Games entschieden sich hierfür für eine Veröffentlichung in den Early-Access, anstatt das Spiel nochmal zu verschieben. Mehr dazu erfahrt ihr hier:

Sons of the Forest: Entwickler treffen schwierige Entscheidung, um Release einzuhalten

Ihr Ziel ist es, die Community damit enger in die Entwicklung des Spiels einzubinden. Wenn ihr auch frühen Zugang zum Spiel haben wollt, dann sollte euer PC die nötigen Voraussetzungen mitbringen - die zum Glück recht human sind.

Die Systemanforderungen auf einen Blick

In Zeiten von unoptimierten PC-Spielen und horrenden Systemanforderungen, sind Anforderungen an Sons of the Forest schön niedrig und damit sollten selbst Spieler auf älteren Systemen in den »Genuss« des Horror-Survival-Spiels kommen.

Mindestanforderungen Empfohlen Betriebssystem Windows 10 (64-Bit) Windows 10 (64-Bit) Prozessor (CPU) Intel Core i5 8400

AMD Ryzen 3 3300X Intel Core i7 8700K

AMD Ryzen 3 3600X Arbeitsspeicher (RAM) 12,0 Gigabyte 16,0 Gigabyte Grafik (GPU) Nvidia Geforce GTX 1060

AMD Radeon RX 570 Nvidia Geforce GTX 1080 Ti

AMD Radeon RX 5700 XT Speicherkapazität 20 Gigabyte SSD empfohlen 20 GigabyteSSD empfohlen

Die einzige Anforderung, die für manche Spieler auf älteren Systemen ein gewisses Problem darstellen könnte, sind die 12 Gigabyte RAM, die mindestens gefordert werden.

Laut der Steam Umfrage vom Januar 2023 haben immerhin noch etwa ein Fünftel aller Spieler nur 8,0 Gigabyte RAM verbaut. Zum Glück ist ein Arbeitsspeicher-Upgrade sehr günstig und selbst auf den meisten Laptops möglich.

Wenn ihr euch nicht sicher, welcher RAM der Richtige für euch ist, dann schaut mal in unsere Kaufberatungs-Artikel zu DDR4- und DDR5-RAM rein:

Arbeitsspeicher-Kaufberatung: Der beste DDR4 RAM

Arbeitsspeicher-Kaufberatung: Der beste DDR5 RAM

Endnight Games empfiehlt außerdem die Nutzung einer SSD, jedoch sollte das Spiel auch auf einer mechanischen Festplatte noch gut laufen. Längere Ladezeiten müsste man dann aber wohl in Kauf nehmen. Ein Upgrade auf eine SSD ist glücklicherweise ebenso sehr einfach und sehr günstig. Damit sollten die meisten Spieler die Möglichkeit haben, Sons of the Forest zu spielen.

Das Sequel zum sehr erfolgreichen The Forest fügt neue Gegenstände, Mechaniken, Gameplay-Features und mehr hinzu. Schon das erste Spiel war sehr umfangreich und komplex, also kann man gespannt sein, was Endnight Games sich zum zweiten Spiel alles hat einfallen lassen.

Wie lange der Early-Access-Zeitraum sein soll, ist noch nicht geklärt. Das erste Spiel erschien 2018, nachdem es vier Jahre lang im Early-Access war.

Freut ihr euch auf Sons of the Forest und werdet ihr am Early-Access teilnehmen? Schreibt es uns in die Kommentare!