Sons of the Forest: Entwickler treffen schwierige Entscheidung, um Release einzuhalten

Es war recht still um Sons of the Forest. Nach mehrmonatigem Schweigen zeigten die Entwickler zwar ziemlich viel neues Gameplay zum kommenden Survival-Hit, aber hüllten sich in Schweigen, ob der Release im Februar 2023 denn realistisch sei. Jetzt wissen wir auch warum: So ganz haut es mit der Veröffentlichung nicht hin.

In einem Blog-Posting sprechen die Devs über den Release-Zustand des Spiels. Die gute Nachricht zuerst: Sons of the Forest erscheint planmäßig am 23. Februar 2023 auf Steam. Allerdings nicht vollständig.

Early Access statt Full Release

Ursprünglich sollte Sons of the Forest direkt als Vollversion erscheinen, doch dieser Plan wurde nun umgeworfen. Das Spiel startet im Early Access, damit die Entwickler auch nach Release noch daran feilen können. Im Blog-Posting heißt es wie folgt:

Die Entwicklung an Sons of the Forest hat vor langer, langer Zeit begonnen und ist mittlerweile zum größten Projekt herangewachsen, das wir je gestemmt haben. Es gibt noch so viele Dinge, die wir hinzufügen wollen - Gegenstände, neue Mechaniken, Gameplay-Balance und mehr. Wir wollen das Spiel nicht erneut verschieben und haben deshalb entschieden, die Community in die Entwicklung einzubeziehen. Sons of the Forest erscheint am 23. Februar, aber als Early-Access-Version.

Was steckt in der Early-Access-Version?

Weil Sons of the Forest ursprünglich als Vollversion geplant war, steckt im Early-Access-Release vergleichsweise viel drin. Ihr könnt bereits die komplette Story im Single- und Multiplayer mit bis zu sieben anderen Mitstreitern spielen. Das neue Bausystem, gruselige Höhlen, dynamische Wetterwechsel und Jahreszeiten, die sehr schrägen KI-Begleiter, Gegner - all das wird schon Ende Februar im Spiel auftauchen.

3:02 Worum geht es in Sons of the Forest?

Die Entwickler planen bis zum Ende der Early-Access-Phase aber noch viele weitere Gegenstände, Mechaniken, Story-Features und, und, und. Die wollen sie wie beim Vorgänger im engen Miteinander mit der Community entwickeln.

Wie lange dauert der Early Access? Und wird das Spiel teurer?

Die Devs planen aktuell keinerlei Preiserhöhung zum finalen Release. Der Early Access soll voraussichtlich sechs bis acht Monate dauern. Mit ein bisschen Glück haben Early-Access-Muffel also bis Ende des Jahres das finale Spiel in den virtuellen Händen.